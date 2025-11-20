Πλήθος νέων αφίξεων στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Το δεύτερο μέρος του Wicked κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους και στρέφει το βλέμμα στα Όσκαρ. Η Συμμορία των Μάγων επιστρέφει για τρίτη φορά με ένα all star καστ, ενώ η ρεαλιστική Νυχτερινή Εφημερία θα μας θυμίσει κάτι από την ελληνική πραγματικότητα.

Παράλληλα, η φετινή Χρυσή Άρκτος του Βερολίνου με τίτλο «Όνειρα» όπως και το animation για τη Φρίντα Κάλο, είναι δύο από τις ταινίες που αξίζει να επιλέξετε στην κινηματογραφική σας έξοδο.

Wicked: Μέρος Δεύτερο (Wicked: for Good)

To περσινό παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, που έγινε η πιο επιτυχημένη μεταφορά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στη μεγάλη οθόνη, ολοκληρώνεται με μία επική, συναρπαστική και συγκινητική κορύφωση στο Wicked: For Good.

{https://youtu.be/XVqSpjU7YyI?si=K51bhEBlnRkvCfX2}

Ο βραβευμένος Τζον Μ. Τσου επιστρέφει στη σκηνοθεσία και μαζί του το λαμπερό καστ με πρωταγωνίστριες τις υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε. Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ).

Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου.

Η Γκλίντα μπορεί να έχει κερδίσει το στοίχημα της διασημότητας και να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φιέρο (βραβευμένος με Olivier και υποψήφιος για Emmy και SAG, Τζόναθαν Μπέιλι) σε μία φαντασμαγορική τελετή, αλλά η αποξένωση της από την Έλφαμπα τη στοιχειώνει. Προσπαθεί να συμφιλιώσει την Έλφαμπα με τον Μάγο, αλλά αποτυγχάνει και η απόσταση ανάμεσα στις δύο παλιές φίλες μεγαλώνει. Οι συνέπειες θα αλλάξουν για πάντα τον Μποκ (υποψήφιος για Tony, Ίθαν Σλέιτερ) και τον Φιέρο, ενώ η αδελφή της Έλφαμπα, Νεσσαρόουζ (Μαρίσα Μπόουντ), θα πάψει να είναι ασφαλής, όταν ένα κορίτσι από το Κάνσας εισβάλλει στις ζωές όλων.

Ένας οργισμένος όχλος ξεσηκώνεται εναντίον της Κακιάς Μάγισσας και η Γκλίντα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Έλφαμπα για μία τελευταία φορά. Με την ιδιαίτερη φιλία τους να αποτελεί πλέον το κλειδί για το μέλλον τους, πρέπει να αφουγκραστούν η μία την άλλη με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, για να αλλάξουν τόσο οι ίδιες, όσο και ολόκληρο το Οζ, για πάντα.

Νυχτερινή Εφημερία (Late Shift)

Με μία εκπληκτική ερμηνεία από την πρωταγωνίστρια του «Στο Γραφείο Καθηγητών» Λεόνι Μπένες και με ένταση, λεπτότητα και βαθιά ανθρωπιά, η Ελβετή σκηνοθέτις Πέτρα Βόλπε χτίζει ένα αποκαλυπτικό πορτρέτο σιωπηλού ηρωισμού, τόσο ρεαλιστικό που μοιάζει με καταγραφή και τόσο κινηματογραφικό που γίνεται ένα αγωνιώδες θρίλερ.



{https://youtu.be/za8X66rbvQM?si=-IVkp9w8-XBc0Zlh}

Η Συμμορία των Μάγων 3 (Now You See Me: Now You Don't)

Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες επιστρέφουν μαζί με μια νέα γενιά ταχυδακτυλουργών που παρουσιάζουν συναρπαστικές ανατροπές, εκπλήξεις και τόση μαγεία που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά σε ταινία.

Σε σκηνοθεσία Ρούμπεν Φλάισερ (Venom, Uncharted, Zombieland), πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Άιζενμπεργκ, Γούντι Χάρελσον, Ντέιβ Φράνκο, Άισλα Φίσερ, Τζάστις Σμιθ, Ντόμινικ Σέσα, Αριάνα Γκρίνμπλατ, με τη Ρόζαμουντ Πάικ και τον Μόργκαν Φρίμαν.

{https://youtu.be/b6SW5FmKa4Y?si=NOhtCoFY9-UUMcLY}

Η Αγάπη που Απομένει (The Love That Remains)

Ο Χλίνουρ Πάλμασον, ένας από τους πιο ξεχωριστούς σύγχρονους σκηνοθέτες της Ισλανδίας, στρέφει το ποιητικό του βλέμμα στους εύθραυστους οικογενειακούς δεσμούς, καταγράφοντας με τρυφερότητα ένα μεταβατικό έτος στη ζωή ενός ζευγαριού, το οποίο διασχίζει το οδυνηρό μονοπάτι του χωρισμού, συνεχίζοντας παράλληλα να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί. Ο Πάλμασον ανακαλεί τις γλυκόπικρες στιγμές του ξεθωριασμένου έρωτα, των επίμονων αναμνήσεων και της ανθεκτικότητας εν μέσω της αλλαγής. Εστιάζοντας την προσοχή του τόσο στο τοπίο, όσο και στις προσωπικές στιγμές, δημιουργεί ένα σκιαγράφημα του τέλους, αλλά και μια ελεγεία για αυτό που απομένει.

Η ταινία έχει επιλεγεί ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ισλανδίας για τα 98α Βραβεία Όσκαρ.



{https://youtu.be/0cs2PQFC6is?si=e1-xUWiL2e2w0LAc}

Sisu 2: Ο Δρόμος της Εκδίκησης (Sisu: Road to Revenge)

Επιστρέφοντας στο σπίτι όπου η οικογένειά του δολοφονήθηκε βάναυσα κατά τη διάρκεια του πολέμου, «ο άντρας που αρνείται να πεθάνει» (Jorma Tommila) το διαλύει, το φορτώνει σε ένα φορτηγό και είναι αποφασισμένος να το ξαναχτίσει σε κάποιο ασφαλές μέρος προς τιμήν τους.

Όταν ο διοικητής του Κόκκινου Στρατού που σκότωσε την οικογένειά του επιστρέφει αποφασισμένος να ολοκληρώσει το έργο του, ακολουθεί μια αμείλικτη, εντυπωσιακή καταδίωξη σε όλη τη χώρα - ένας αγώνας μέχρι θανάτου, γεμάτος έξυπνες, απίστευτες σκηνές δράσης.

{https://youtu.be/DyZODnJ8-7A?si=FEBemJDRr2RKQD3t}

Όνειρα (Dreams)

Η ταινία που βραβεύτηκε με την Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου 2025.



Η Johanne ερωτεύεται για πρώτη φορά — τη δασκάλα της. Για να διατηρήσει ζωντανά τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της, καταγράφει όσα νιώθει και ζει. Όταν η μητέρα και η γιαγιά της διαβάζουν αυτά τα γραπτά, αρχικά σοκάρονται από το προσωπικό τους περιεχόμενο, σύντομα όμως διακρίνουν τη λογοτεχνική τους αξία. Καθώς συζητούν το ενδεχόμενο να τα δημοσιεύσουν, η Johanne προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη ρομαντική της φαντασία και την πραγματικότητα, ενώ και οι τρεις γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τις διαφορετικές τους αντιλήψεις για τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα και την ανακάλυψη του εαυτού.

{https://youtu.be/a6pHgjkVvNw?si=GnT2L3wZcOLp895q}

Γεια σου, Φρίντα (Hola Frida)

Μια ιδιοφυής καλλιτέχνης. Μια ευαισθητοποιημένη πολίτης. Μια σπουδαία γυναίκα. Βουτήξτε στην πολύχρωμη και συναρπαστική παιδική ηλικία μιας από τις διασημότερες γυναίκες στην ιστορία, της μοναδικής Φρίντα Κάλο!



Αυτή είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που είναι διαφορετικό από τα άλλα. Ζωηρή, δραστήρια, γεμάτη περιέργεια για τη ζωή και τους ανθρώπους - όλα φαίνεται να την ενδιαφέρουν. Το όνομά της; Φρίντα Κάλο!

{https://youtu.be/vXYBuKRQj_k?si=jHYcyskoDOMk_8YE}

Κύριλλος και Μεθόδιος: Οι Φωτιστές των Σλάβων

Το νέο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Κύριλλος και Μεθόδιος - Οι φωτιστές των Σλάβων» της Μαρίας Χατζημιχάλη - Παπαλιού.



Η ταινία έχει στο επίκεντρο τη συναρπαστική ζωή και την προσφορά των αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα. Το σπουδαίο έργο τους, με τη δημιουργία της σλαβικής γραφής, έδωσε τη δυνατότητα στους Σλάβους να αναδείξουν την ταυτότητά τους. Το οικουμενικό τους έργο συνεχίστηκε από τους μαθητές τους, αλλάζοντας τη μοίρα του μισού σχεδόν κόσμου και τη φυσιογνωμία της Ευρώπης.



Η ταινία φέρνει στο φως το γνωστό άγνωστο αυτό έργο, περιδιαβάζοντας τους χώρους όπου έδρασαν οι δύο αδελφοί και οι μαθητές τους: Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Βαυαρία, Πράγα, Σόφια, Αχρίδα, και βεβαίως Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πρέσπες, Καστοριά κ.ά. Ένα ταξίδι στην ιστορία της Ευρώπης, γεμάτο δράση, κίνηση και εναλλαγή.



{https://youtu.be/j5bqGdLhpPI?si=FfFzSXwpGhPEPQiu}

Μαουτχάουζεν (Mauthausen)

Οδοιπορικό Μαουτχάουζεν-Μάιος 1988: Το αδημοσίευτο κείμενο του επιζώντα Ιάκωβου Καμπανέλλη, που ανασταίνει τις μνήμες στον φυσικό τους χώρο, μαζί με το κύκνειο Άσμα Ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνευμένο, με την έγκριση του ίδιου του συνθέτη, από τους Αρίσταρχο Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (βιολοντσέλο), στη Διεθνή Επέτειο Μνήμης Απελευθέρωσης Μαουτχάουζεν (2022), στην Αυστρία.

Η αριστουργηματική καντάτα του οικουμενικού μας συνθέτη και αγωνιστή σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς και ο πλέον προσωπικός μονόλογος του γενάρχη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και επιζώντος του ναζιστικού στρατοπέδου σε διεθνές προσκύνημα. Ένας συνδυασμός ποιητικού ντοκιμαντέρ και αντιπολεμικού μιούζικαλ, με συγκλονιστικά αυτοβιογραφικά στοιχεία και ψυχολογικές μεταπτώσεις, για το «ποτέ ξανά», που έχει καταστεί πιο επίκαιρο από κάθε άλλη στιγμή.



{https://youtu.be/-kNuHrQjtX0?si=uhSrQkVsW6Hmz-5v}



