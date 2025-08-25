Games
Αργύρης Αγγέλου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά πέντε»- «Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά…»

Αργύρης Αγγέλου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά πέντε»- «Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά…» Φωτογραφία: GLOMEX/ ANT1
Τι γίνεται με το «Παρά Πέντε»; Όσα αποκάλυψε ο Αργύρης Αγγέλου.

Το πρωί της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, ο Αργύρης Αγγέλου, κάθισε στον καναπέ του «Καλοκαίρι Παρέα», όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια, Κατερίνα Καραβάτου.

Ο ηθοποιός, μίλησε τόσο για τα προσωπικά του όρια στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – όσο και για το ενδεχόμενο ενός reunion, για την πολυαγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη: «Παρά Πέντε». Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει πως έχουν γίνει ορισμένες συζητήσεις επί του θέματος.

Τι αποκάλυψε ο Αργύρης Αγγέλου;

Ειδικότερα λοιπόν, ο Αργύρης Αγγέλου, χαμογελαστός και ευγενικός εμφανίστηκε στην εκπομπή, μιλώντας στην παρουσιάστρια για ορισμένες προσωπικές του σκέψεις, αλλά και «απαιτήσεις».

Μέσω των λεγόμενών του μάλιστα, γίνεται σαφές πως ο ηθοποιός, δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή του, είτε αυτό αφορά τα επαγγελματικά είτε τα πράγματα στην προσωπική του ζωή, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτό που έχω ανάγκη είναι να μην με θεωρεί ο άλλος δεδομένο. Να σε εκπλήσσει μέσα στην καθημερινότητα. Είτε είναι ο φίλος σου είτε ο συνεργάτης σου είτε ο σύντροφός σου. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχω συμπεριφερθεί ή συνυπάρξει με κάποιον που θεώρησα δεδομένο. Μια στιγμή τόλμησα να σκεφτώ με το τσουνάμι του Παρά Πέντε ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα και το πλήρωσα με αίμα. Από τότε είπα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και δεν είναι μόνο στα επαγγελματικά αλλά και τις σχέσεις μου».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη σειρά «Παρά Πέντε», λέγοντας:

«Κάτι ωραίο θα γίνει. Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά που δεν θα πούμε κάτι άλλο. Επειδή μπαίνουμε στη νέα σεζόν που όλα δείχνουν ότι θα συμβεί, από εδώ και πέρα θα μιλάει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ανυπομονούμε πολύ για αυτό! Να δούμε καταρχάς τι έχει σκεφτεί ο Γιώργος. Πολύ γενικά τα έχουμε πει. Τα λέει ο Γιώργος!».

