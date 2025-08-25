Games
Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @lalos.dimitris.officeial_
Από τα γυρίσματα της νέας σειράς στης πραγματική ο ζωή, οι δυο τους φαίνεται να είναι ζευγάρι. Οι κοινές φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Δημήτρης Λάλος.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος φαίνεται πως πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε τηλεοπτικά μέσα από τη σειρά «Σασμός», απολαμβάνει την κοινή του πορεία και στην προσωπική του ζωή.

Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός δημοσίευσε σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, δύο φωτογραφίες από τα παρασκήνια της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», στην οποία πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσει ξανά με τη σύντροφό του.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με το ζευγάρι να συνεχίζει την κοινή του πορεία και στην τηλεοπτική σκηνή.

Όπως λοιπόν, έχει γίνει γνωστό, οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν τηλεοπτικά για πρώτη φορά στην σειρά «Σασμός» όπου και ερωτεύτηκαν τόσο στην πλοκή της υπόθεσης- όσο και στην πραγματικότητα.

Μάλιστα, στην αρχή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος φαίνεται πως προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, πλέον δεν λείπουν οι τρυφερές τους αναρτήσεις στα social media, μέσα από τις οποίες μοιράστηκαν τα συναισθήματα τους - αλλά και της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

Ο Δημήτρης Λάλος, λοιπόν, δημοσίευσε σήμερα δύο φωτογραφίες με τη συμπρωταγωνίστριά και σύντροφό του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης δε, θέλησε να σχολιάσει ο ηθοποιός: «Παντού μαζί».

{https://www.instagram.com/p/DNxz92WWhG1/?hl=el&img_index=1}

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί πως ο ηθοποιός Δημήτρης Λάλος, έγινε ευρέως γνωστός, μέσω της συμμετοχής του στην επιτυχημένη σειρά «Σασμός», όπου κατείχε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίστοιχα μάλιστα, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, έγινε ευρύτερα γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Ο Εραστής Δυτικών Προαστίων», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 2004-2005. Έτσι, οι δυο ηθοποιοί συναντήθηκαν τηλεοπτικά για πρώτη φορά στη σειρά «Σασμός», όμως ταίριαξαν και έξω από την μικρή οθόνη.

