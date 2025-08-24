Φώτης Σπύρος: «Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι»

Φανέρωσε πως «ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ».

Μία γεμάτη και εξομολογητική συνέντευξη έδωσε ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος στην εφημερίδα OnTime.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στη δημοσιογράφο, Σίσσυ Μενεγάτου, για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε από τον πατέρα του, όταν του αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος, καθώς και για τη μάχη του με τον αλκοολισμό.

«Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του «20». Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου», εξομολογείται ο Φώτης Σπύρος.

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν». Ανακάλυψα ότι δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο», αναφέρει σε άλλο σημείο ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του μαθητή του Κωνσταντίνου Μαρκορά (Νίκος Σεργιανόπουλος) στη σειρά «Δυο Ξένοι».

«Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο», παραδέχεται ο Φώτης Σπύρος.