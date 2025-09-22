Η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου φέρνει στη μικρή οθόνη συναρπαστικές πρεμιέρες σειρών!

Από τις 21:00 έως αργά το βράδυ, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν νέες ιστορίες και αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν από σήμερα στην τηλεόραση.

Grand Hotel – 21:00 (ALPHA)

Το «Grand Hotel» ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό στις 21:00, με τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης καθημερινής δραματικής σειράς που πέρυσι σημείωσε υψηλή τηλεθέαση. Νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατοί έρωτες, αγωνία και αποκαλύψεις σκοτεινών μυστικών περιμένουν τους τηλεθεατές.

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και προσπαθεί να ανακαλύψει τον δολοφόνο του, με σύμμαχο τον Άρη, φίλο του Πέτρου, που κρύβει δικά του μυστικά. Ο έρωτάς τους θα αναπτυχθεί σιγά-σιγά, μέσα από εμπόδια και απρόβλεπτες καταστάσεις. Παράλληλα, το ξενοδοχείο βιώνει ανατροπές μετά από μια καταστροφή, ενώ η Κυβέλη προσπαθεί να επαναφέρει την αίγλη του Grand Hotel. Νέες αφίξεις, απειλές και μυστικά έρχονται να αλλάξουν τις ισορροπίες, φέρνοντας συναρπαστικές εξελίξεις.

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, και πολλοί ακόμα. Guest star: Παναγιώτης Μπουγιούρης. Στον ρόλο του Χατζημήτρου: Γιάννης Στάνγκογλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=ncca4yXNzgc}

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 21:00 (ALPHA)

Την ίδια ώρα, ο Alpha παρουσιάζει και τη νέα δραματική σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», βασισμένη στο ομώνυμο bestseller της Λένας Μαντά, με διπλό επεισόδιο πρεμιέρας. Η σειρά αφηγείται τη ζωή πέντε αδελφών που μεγαλώνουν κοντά σε έναν ποταμό, αφήνοντας το πατρικό τους σπίτι και αναζητώντας τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Έρωτες, πάθη και κρυμμένα μυστικά ανατρέπουν τα σχέδιά τους, ενώ το ίδιο το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μάρτυρας των παιδικών τους ονείρων και συγκρούσεων. Η σειρά συνδυάζει έντονο συναίσθημα με ανατροπές που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Μαρία Τζομπανάκη, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Γιώργος Χρυσοστόμου και άλλοι.

{https://www.youtube.com/watch?v=nBVGQaNuZRM}

Γιατί ρε, πατέρα; – 22:30 (ΑΝΤ1)

Η βραδινή ζώνη φιλοξενεί την κωμική σειρά «Γιατί ρε, πατέρα;» στον ΑΝΤ1, στις 22:30. Η ιστορία ξεκινά με τον θάνατο του Λευτέρη Τσατσάνη, ενός γνωστού νονός της νύχτας, που αφήνει πίσω του μια χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Τρία αδέρφια που δεν γνώριζαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου, θα μπλεχτούν σε ανατροπές, δράση και αστείες καταστάσεις προσπαθώντας να διεκδικήσουν την κληρονομιά.

Η σειρά υπόσχεται εκρηκτικό γέλιο, ανατροπές και περιπέτεια, με την κληρονομιά και τα μυστικά να φέρνουν τα τρία αδέλφια αντιμέτωπα με το παρελθόν και ο ένας με τον άλλο.

Πρωταγωνιστούν: Ηλίας Βαλάσης, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Νίκος Παπαδόπουλος, Έλενα Μεγγρέλη, Αμαλία Νίνου, Χρήστος Γαβριηλίδης.

{https://www.instagram.com/reel/DM8YLznshz8/?utm_source=ig_web_copy_link}