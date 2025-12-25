Το τροχαίο συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος του χωριού Λάππα, κοντά στα φανάρια.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του tempo24, υπάρχει ένας νεκρός και δύο τρυαματιές, με την κατάσταση τους ενός να είναι σοβαρή.

Εν τω μεταξύ, ένταση επικράτησε στο σημείο του δυστυχήματος, καθώς συγγενείς των τραυματιών ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς και πυροσβέστες, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, προκαλώντας παράλληλα μικρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Για την εκτόνωση της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Δείτε εικόνες από το σημείο: