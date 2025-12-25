Το τρένο ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε σήμα στα κινητά τους.

Ανήμερα των Χριστουγέννων ταλαιπωρήθηκαν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 56 της Hellenic Train, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Η αμαξοστοιχία έφτασε αρχικά με δεκάλεπτη καθυστέρηση στο Λιανοκλάδι στις 20:20’. Αναχώρησε στις 20:40’ για Λάρισα - Θεσσαλονίκη, όμως, σύμφωνα με το lamiareport,10 λεπτά μετά την αναχώρησή της από το σταθμό, ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε σήμα στα κινητά τους.

Με αρκετή καθυστέρηση οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να διορθωθεί στο σημείο. Ωστόσο μετά από μία περίπου ώρα ενημερώθηκαν ότι θα ερχόταν άλλη μηχανή για να τους γυρίσει Λιανοκλάδι.

Αυτό έγινε μετά τις 10:00’ το βράδυ, όπου και τοποθετήθηκε νέα μηχανή στο τραίνο. Κάπως έτσι οι επιβάτες έφυγαν για τους προορισμούς τους στις 22:20’, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα βρισκόντουσαν στη Θεσσαλονίκη στις 23:10’.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με 131 λεπτά καθυστέρηση από το Λειανοκλάδι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους 318 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του συμβάντος και του δρομολογίου.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.