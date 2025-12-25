Η Μαρία Παππά είχε πιάσει δουλειά στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μόλις λίγους μήνες ενώ εργάζονταν πολλά χρόνια ως αεροσυνοδός, μια δουλειά που αγαπούσε πολύ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών αρχών για τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας τον θάνατο και των οκτώ επιβαινόντων μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά.

Όπως έκανε γνωστό ο σύντροφός της, πριν τη συντριβή, μιλούσαν στο κινητό κι εκείνη του είπε πως: «Σ΄αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω».

Ο αδερφός της με τη σειρά ήταν επίσης συντετριμμένος αναβιώνοντας μόλις σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ακόμη οικογενειακό δράμα, καθώς λίγους μήνες πριν είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος, ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ' αγαπώ Μαιρούλα μου, να προσέχεις τη μαμά».

