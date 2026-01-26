Το Μέιν, όπως και άλλες βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, πλήττονται από ισχυρές χιονοκαταιγίδες.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε αεροδρόμιο της πολιτείας Μέιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πληροφορία επιβεβαιώνουν αμερικανικές αεροπορικές αρχές.

{https://x.com/DaylightReport/status/2015807350578274327}

Το δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Bombardier Challenger 650 κατέπεσε κατά τη διάρκεια της απογείωσης από το διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ, ενώ αμέσως μετά τη συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο συνέβη ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω ισχυρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

{https://x.com/Alpha7021/status/2015824615541731453}