Τουλάχιστον 14 είναι οι θάνατοι στις ΗΠΑ που συνδέονται με την ιστορική κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι Αρχές λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Οι ΗΠΑ βιώνουν μια πρωτοφανή διαδοχή ισχυρών καιρικών συστημάτων, που φέρνουν έντονη χιονόπτωση, παγωμένη βροχή και ακραίες θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Είκοσι έξι πολιτείες, από το Τέξας μέχρι τη Μασαχουσέτη, έχουν λάβει προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στο Τενεσί, οι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με την κακοκαιρία», δύο «θάνατοι σχετίζονται με χειμερινές καταιγίδες» έχουν αναφέρει οι Αρχές στη Λουιζιάνα ενώ στο Τέξας η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο μπορεί να οφείλεται σε ιατρικό λόγο ή σε καιρικά φαινόμενα, ή και στα δύο.

Στο Τέξας επίσης μία 16χρονη σκοτώθηκε σε ατύχημα με έλκηθρο ενώ στη Μασαχουσέτη, το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε όταν χτυπήθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα. Στο Κάνσας μία άλλη γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι και εικάζεται ότι υπέκυψε σε υποθερμία ενώ στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι είπε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου».

Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Περίπου 3.800 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάνω από 1.000 είχαν καθυστέρηση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Την Κυριακή είχαν ακυρωθεί πάνω από 11.000 πτήσεις.

Παράλληλα, το site παρακολούθησης PowerOutage.com έδειξε ότι περισσότεροι από 820.000 πελάτες ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τη Δευτέρα, κυρίως στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, όπου η σφοδρή κακοκαιρία εντάθηκε το Σάββατο.

Στο Τενεσί, κατέρρευσαν οι γραμμές ηλεκτροδότησης λόγω του πάγου με αποτέλεσμα περισσότεροι από 250.000 οικιακοί και εμπορικοί πελάτες να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η Λουιζιάνα και το Μισισιπή είχαν πάνω από 100.000 διακοπές ρεύματος η καθεμία μέχρι τη Δευτέρα.

«Πολικές» θερμοκρασίες

Χαρακτηριστικό της σφοδρής κακοκαιρίας είναι ότι η θερμοκρασία έπεσε στους -40°C σε περιοχές της Μινεσότα την Κυριακή. Πολλές κοινότητες σε όλη τη Μεσοδυτική, τη Νότια και τη Βορειοανατολική Αμερική ξύπνησαν τη Δευτέρα με θερμοκρασίες υπό το μηδέν ενώ σε όλες τις πολιτείες υπήρχε πρόβλεψη για τη χαμηλότερη μέση χαμηλή θερμοκρασία, στους -12,3°C, από τον Ιανουάριο του 2014.

