Πάνω από 850.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Τουλάχιστον 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότερα από 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ 14.400 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, καθώς ιστορικές χιονοπτώσεις πλήττουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τα νότια Βραχώδη Όρη έως τη Νέα Αγγλία βορειανατολικά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), τουλάχιστον 180 εκατομμύρια άνθρωποι σε 37 πολιτείες - περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους των ΗΠΑ - έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία.

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με τις διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, οι μετεωρολόγοι και οι αξιωματούχοι διαχείρισης εκτάκτων αναγκών ανησυχούν όλο και περισσότερο για το ακραίο ψύχος που θα ακολουθήσει.

Αυξάνονται οι νεκροί

Το NBC News, μετέδωσε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι - δύο στη Λουιζιάνα, ένας στο Τέξας, ένας στο Κάνσας και τρεις στο Τενεσί - έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το USA Today αύξησε τον αριθμό των νεκρών στους 13.

Η NWS ανέφερε επίσης ότι σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών ενδέχεται να πέσουν έως και 60 εκατοστά χιονιού έως σήμερα Δευτέρα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ακόμη για «καταστροφική συσσώρευση πάγου» σε περιοχές που δεν θα καλυφθούν από χιόνι, καθώς και για «επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες» λόγω ανέμων που θα επηρεάσουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Τζος Βάις από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) δήλωσε ότι η χιονοκαταιγίδα είναι «μοναδική» λόγω της τεράστιας έκτασής της - καλύπτει απόσταση περίπου 2.000 μιλίων - και του ακραίου ψύχους που αναμένεται να αφήσει πίσω της την επόμενη εβδομάδα.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Περισσότερες από 14.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και άλλες 8.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων σε μία ημέρα από την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, κάλεσε τους πολίτες να «μείνουν στα σπίτια τους» λόγω των «πολύ, πολύ χαμηλών» θερμοκρασιών.

Με σκι στο Σέντραλ Παρκ, κλειστά σχολεία στη Νέα Υόρκη

Χιλιάδες απορριμματοφόρα στη Νέα Υόρκη έχουν εξοπλιστεί με εκχιονιστικές λεπίδες, δήλωσε ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι, προειδοποιώντας για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων οκτώ ετών.

Στο Σέντραλ Παρκ, κάποιοι μετακινούνται... με σκι, ενώ οι μαθητές στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ ενημερώθηκαν ότι σήμερα θα κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως.

Παρόμοια μέτρα ισχύουν και σε άλλες πολιτείες που πλήττονται από την καταιγίδα.

Το θερμόμετρο έδειξε -45 βαθμούς Κελσίου

Κοινότητες της Νέας Υόρκης, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, έχουν ήδη καταγράψει θερμοκρασίες-ρεκόρ, όπως -45°C στην κομητεία Λιούις.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, ανακοίνωσε όριο ταχύτητας 56 χλμ/ώρα (35 μίλια/ώρα) στους αυτοκινητοδρόμους και δήλωσε ότι αναμένει συνθήκες «που δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια».

Στη Τζόρτζια, ο μετεωρολόγος Γουίλ Λάνξτον δήλωσε ότι πρόκειται «ίσως για τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα που αναμένουμε εδώ και πάνω από μία δεκαετία».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, έως χθες το απόγευμα είχαν καταγραφεί περισσότερες από 889.000 διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Τενεσί επλήγη περισσότερο, με πάνω από 300.000 νοικοκυριά να μένουν χωρίς ρεύμα, ενώ στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και το Μισισίπι επηρεάστηκαν περίπου 100.000 σπίτια σε καθεμία από αυτές τις πολιτείες.

Η καταιγίδα συνδέεται με παραμόρφωση του πολικού στροβίλου, μιας μάζας αέρα που συνήθως κυκλοφορεί πάνω από τον Βόρειο Πόλο, αλλά αυτή τη φορά επεκτάθηκε προς τα νότια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα αυτών των διαταραχών στον πολικό στρόβιλο ενδέχεται να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αν και το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και ενδέχεται να επηρεάζεται και από τη φυσική μεταβλητότητα.

Ο Τραμπ, γνωστός για τις απόψεις του με τις οποίες αμφισβητεί την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, εκμεταλλεύθηκε την καταιγίδα αυτή για να επαναλάβει εκ νέου τον σκεπτικισμό του: «Μπορούν, παρακαλώ, οι περιβαλλοντικοί “εξεγερμένοι” να μου εξηγήσουν: ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ;».

Οι αρχές προειδοποίησαν για ψύχος δυνητικά θανατηφόρο που ενδέχεται να διαρκέσει μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα, ιδίως στις Βόρειες Μεγάλες Πεδιάδες και σε άλλες περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, όπου η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους -45°C.

Τέτοιες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

