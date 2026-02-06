Επιστροφή στις νίκες με τον πιο εμφατικό τρόπο για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που όπως εξελίχθηκε είχε πιο πολύ διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, άφησε πίσω της την ήττα από την Dubai BC και παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ πήρε από νωρίς τη διαφορά βρίσκοντας λύσεις από παντού, μη αφήνοντας περιθώριο στη Βίρτους να κάνει το παιχνίδι της.

Για τους «ερυθρόλευκους» για άλλη μια φορά ξεχώρισε ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους και 5/9 τρίποντα. Από πλευράς Βίρτους, ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ σκόραρε 16 πόντους.

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε στο σερί του σε 17-9, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο καθώς εκρεμμεί ο αγώνας εναντίον της Φενέρμπαχτσε.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στις 12 Φεβρουαρίου απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.