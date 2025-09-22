«Η Γη της Ελιάς» έκανε πρεμιέρα την Κυριακή με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο.

Η αγαπημένη σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», επέστρεψε με τον 5ο —και τελευταίο— κύκλο της, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Μετά από τέσσερις σεζόν γεμάτες ένταση, μυστικά και συγκρούσεις, ο νέος κύκλος άναψε φωτιές.

Οι πρωταγωνιστές μίλησαν στο Buongiorno για τους χαρακτήρες που υποδύονται με μερικούς από αυτούς να κάνουν μάλιστα κάποιες αποκαλύψεις για το τι πρόκειται να συμβεί παρακάτω.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή, δραματική ήταν η εξέλιξη με την Πέμη Ζούνη που έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της, ευτυχώς για τελευταία φορά, αφού ο γιος της Μανώλης ήταν μάρτυρας και έπεισε τη μητέρα του να το καταγγείλει.

