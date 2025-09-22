Στον φακό της «Super Κατερίνα» μίλησαν ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές της νέας δραματικής σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά».

Η νέα δραματική σειρά του Alpha, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ενώ πραγματοποιήθηκε και η αβάντ πρεμιέρ στην οποία βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο! Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Η κάμερα της«Super Κατερίνα» βρέθηκε στην αβάν πρεμιέρ της σειράς και μίλησε με τον σκηνοθέτη και τους πρωταγωνιστές της σειράς.

«Να με λες μαμά»- Όσα αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές

«Η σειρά πραγματεύεται ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, την παιδική κακοποίηση. Προσπάθησα να δώσω όσο πιο πολύ αλήθεια γινόταν σε αυτό» υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης, Αντώνης Αγγελόπουλος. «Είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με εξαιρετικούς ηθοποιούς… Το μήνυμα που θα πάρει ο κόσμος είναι ότι δεν πρέπει κανένας όταν αντιλαμβάνεται τέτοιες καταστάσεις να κρατάει το στόμα του κλειστό. Γιατί μπορούμε να προλάβουμε πολλά πράγματα».

«Είπα αμέσως το «ναι». Ήταν εγγύηση όλοι οι συντελεστές και πιο πολύ το θέμα (παιδική κακοποίηση) που έρχεται στη επιφάνεια. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να θιχτεί και με σύγχρονο τρόπο, ώστε ο κόσμος να ταρακουνηθεί, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους γι αυτό, να μην κλείσουμε το στόμα, να μην κλείσουμε την πόρτα, τα μάτια. Και πρέπει κάτι να κάνουμε…» αναφέρει η Μαρία Κίτσου. «Γονέας δεν είναι αυτός που σε γεννάει, γονέας είναι αυτός που σε αγαπάει, σε μεγαλώνει, πονάει για σένα, κλαίει για σένα, χαίρεται για σένα, είναι υπερήφανος για σένα. Και δεν σε αφήνει ποτέ να χύσεις ούτε ένα δάκρυ» προσθέτει η ίδια.

Η μικρή Ναυσικά Κοκοτά υποδύεται τη μικρή Ιωάννα στη σειρά, με τρόπο εξαιρετικά πειστικό κι άμεσο. «Όταν έμαθα το σενάριο στεναχωρήθηκα, ιδιαίτερα όταν κατάλαβα ότι αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν σε κάποια παιδιά… Μετά τη σκηνή το ξεπερνούσα. Και μέσα από τη σειρά προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα στα παιδιά αυτά που το ζουν. Και να τους πω να μιλήσουν!» λέει με την παιδική αθωότητα που τη διακρίνει. Ο Ιβάν Σβιτάιλο είναι ο Τόλης, «ένας χαρακτήρας, ένα τέρας, ένα κτήνος.Τα ζητούμενο στις σκηνές που παίζαμε ήταν να θέλει ο θεατής να κλείσει την τηλεόραση και να μην μπορεί. Νιώθω ότι τα καταφέραμε».

«Είναι πολύ πιο γλυκός απ΄ ότι φαίνεται στο ρόλο» υπογραμμίζει η μικρή Ναυσικά για τον Ιβάν Σβιτάιλο. «Πριν αρχίσουμε να κάνουμε τη σκηνή, γελάγαμε, λέγαμε αστεία. Κι όταν αρχίζαμε να κάνουμε τη σκηνή, ήταν δύσκολο να μπω στο ρόλο. Όποιος δει τη σειρά είναι σα να λέει «σε ακούω, σε καταλαβαίνω, σε υποστηρίζω»».

«Είναι μια ομαδική δουλειά, όλοι οι συντελεστές στήριζαν αυτές τις δύσκολες στιγμές» σύμφωνα με τον Ιβάν Σβιτάιλο. «Βιώνουμε τα τελευταία χρόνια πολέμους, γενοκτονίες, βιώνουμε μια καθημερινή κακοποίηση… Η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι η Ουτοπία του Αριστοφάνη».

