Η Άννα Φόνσου, θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την φιλία τους και την οικονομική αρωγή.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου η Άννα Φόνσου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η ίδια, αναφέρθηκε στην σχέση που έχει με τα χρήματα, ενώ ανέφερε πως η οικογένειά της είχε ιδιαίτερες δυσκολίες πάνω σε αυτό. Παράλληλα ωστόσο, η Άννα Φόνσου, μίλησε για την φίλη και συνάδελφό της Αλίκη Βουγιουκλάκη, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν της είχε προσφέρει την βοήθειά της.

Η Άννα Φόνσου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, η καταξιωμένη ηθοποιός, αναφέρθηκε στην οικογένειά της λέγοντας: «Γεννήθηκα πολύ φτωχιά, απλώς, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα στην

Καισαριανή και οι διπλανοί, φτωχοί ήταν και δεν είχα κανένα πρόβλημα, να έχω δηλαδή ανταγωνισμό. Μετά πήγα στην Τήνο, στο σχολείο, γι’ αυτό και με πήρανε και εμένα στις καλόγριες».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, διερωτήθηκε για το ποιο ήταν το πρώτο «έξοδο πολυτελείας» που έκανε η ηθοποιός, έχοντας βγάλει τα δικά της χρήματα, ενώ η ίδια απάντησε: «Να πάρω παπούτσια. Είχα κάνει μια ταινία «το παιδί του δρόμου» και μου είχαν δώσει 200 δραχμές και πήγα πήρα τα παπούτσια και μου είπαν «καλά τα ξόδεψες όλα;» καλά λέω πόσα πήρα 200 δραχμές».

Αναφερόμενη μάλιστα στη σχέση που διατηρεί με τα χρήματα η ίδια αποκάλυψε πως είναι ιδιαίτερα σπάταλη: «Δεν μπορώ να μην έχω χρήματα, αλλά άμα θες να επενδύσεις σε εμένα χρήματά σου, θα τα χάσεις αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ όποτε στο σπίτι έχω λεφτά γιατί έχω φίλους μας βοηθάνε, λέω «στο λογαριασμό, μην μου τα δώσετε στο χέρι», γιατί ξέρω, ότι αν μου τα δώσουν στο χέρι και περάσω από τη Βουκουρεστίου, δεν υπάρχει περίπτωση».

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, η σπουδαία Άννα Φόνσου, αποκάλυψε πως είχε μάθει να είναι «ανοιχτή» με τα χρήματα, δηλώνοντας δε πως πάντοτε προσπαθεί να αφήνει φιλοδώρημα σε όσους την εξυπηρετούν: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε ταξί να μου πει 7 ευρώ και μην του δώσω 10».

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη σχέση τους, η ηθοποιός ανέφερε πως ήταν φίλες και όταν χρειάστηκε είχε δεχτεί οικονομική βοήθεια. Αναφορικά λοιπόν, με μια περίοδο στη ζωή της που είχε μείνει χωρίς οικονομίες δήλωσε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήταν αυτή που την βοήθησε:

«Είχα φύλακες αγγέλους. Όταν είχα χωρίσει με τον άντρα μου και είχα μείνει χωρίς καθόλου λεφτά, ήμουν 30 χρονών, έφυγα από το σπίτι και τηλεφωνώ στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, της λέω: «Είμαι στο δρόμο, χώρισα μου πήρε την μπουτίκ, μου πήρε και το θέατρο και είμαι στο δρόμο» μου λέει «Πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και έρχομαι», έρχεται και μου λέει «Θα κλείσουμε να πας στην Αυστραλία», μου έκλεισε ένα συμβόλαιο στην Αυστραλία, πήγα, πήρα ένα εκατομμύριο προκαταβολή και ξανά έφτιαξα τη ζωή μου».

Για την φιλία τους μάλιστα ανέφερε: «Ήμασταν φίλες, αλλά διαφορετικές. Δεν ήθελα να παίξουμε μαζί. Θα χαλάγαμε τη φιλία μας, το λέω γιατί ξέρω τον εαυτό μου».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczem02g0rz5?integrationId=40599y14juihe6ly}