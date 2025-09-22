«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο και σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα».

Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στο Facebook. Η ηθοποιός, λόγω της απεργίας των ταξί, αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από δύο γυναίκες που συνάντησε στον δρόμο, προκειμένου να μεταφερθεί στον προορισμό της.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι δύο γυναίκες σταμάτησαν αρχικά για να χαιρετήσουν την ηθοποιό, η οποία στη συνέχεια τους ζήτησε να την εξυπηρετήσουν, καθώς δεν υπήρχαν ταξί σε κυκλοφορία. Εκείνες δέχθηκαν και μάλιστα ανάρτησαν φωτογραφία με την κ. Κοντού μέσα στο αυτοκίνητό τους.

«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο και σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου, αφού υπήρχε απεργία. Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.