Σε μια βαθιά εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου.

Η Μαρία Μπεκατώρου, το πρωί της Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, όπου μίλησε με την παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, παραχωρώντας μια ξεχωριστή και συγκινητική συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες, αναφέρθηκαν στην επαγγελματική πορεία της Μαρίας Μπεκατώρου και στην απόφασή της να εισχωρήσει στο χώρο της ψυχαγωγίας, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της.

Η Μαρία Μπεκατώρου σε μια βαθιά εξομολόγηση

Αρχικά λοιπόν, η γνωστή παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στο κομμάτι της δουλειάς και στην καριέρα της, ενώ τόνισε πως επίλεξε να ενταχθεί στα πλαίσια των ψυχαγωγικών εκπομπών: «Η περίοδος της παρουσίασης σε εκπομπή έχει τελειώσει γα εμένα, δεν το αποποιώ γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τους ανθρώπους που σε εμπιστεύτηκαν, αλλά θεωρώ ότι ο δρόμος με έχει φέρει εδώ και μου αρέσει. Όταν σας βλέπω στην τηλεόραση να σχολιάζετε κάποια θέματα δύσκολα, σας σκέφτομαι, είναι πολλά».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, οι δύο γυναίκες, αναφέρθηκαν στην απώλεια του πατέρα της, χωρίς η Μαρία Μπεκατώρου να αποκρύψει τη θλίψη της για το γεγονός:

«Όταν πέθανε ο μπαμπάς, έκανα προγράμματα, και εκεί κατάλαβα ότι εμείς κάνουμε προγράμματα και ο Θεός γελάει. Μετά μου συνέβησαν και κάποια πράγματα πολύ δυσάρεστα και δύσκολα, έχασα ανθρώπους πολύ κοντινούς μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’αυτα και δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω. Πέρασα πολύ δύσκολα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνέβησαν σε ένα φάσμα 10 ετών, αλλά ήταν πολύ έντονα, με το που σήκωνα κεφάλι ερχόταν και η επόμενη απώλεια. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι ευγνώμον για τον ήλιο που βλέπω, για τον αέρα που αναπνέω, και για την οικογένειά μου που είναι καλά».

Στα πλαίσια της συζήτησης ωστόσο η Μαρία Μπεκατώρου, αποκάλυψε συγκινημένη και απόλυτα συνειδητά πως στο παρελθόν, είχε καταβάλει προσπάθεια να αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της, χωρίς ωστόσο, κάτι τέτοιο να γίνει τελικά πραγματικότητα: «Για το μόνο που δεν έχω μετανιώσει αλλά θα έκανα διαφορά θα ήταν να μοιραστώ με πιο κομψό τρόπο την προσπάθειά μου να κάνω παιδί, ίσως αυτό με δυσκόλεψε και εμένα περισσότερο. Έχω περάσει την φάση να μου στέλνουν εικόνες, να προσεύχονται για εμένα να κάνω παιδί, το οποίο είναι μαγικό, αλλά με πίεζε».

Κλείνοντας μάλιστα σημείωσε: «Τώρα που το έχω περάσει και το έχω συνειδητοποιήσει, το αποδέχτηκα και είμαι πολύ εντάξει αυτό, αλλά ακόμα και τώρα έρχονται και μου εύχομαι και τους λέω με το χέρι στην καρδιά ότι το κεφάλαιο «παιδί» έχει κλείσει για εμένα και είμαι πολύ καλά με αυτό. Κάποια στιγμή και αυτό περνά στο επίπεδο της εμμονής».

Και πρόσθεσε: «Να γυρνάς στους γιατρούς, να κάνεις εξετάσεις, να κατηγορείς τον γιατρό σου, να κατηγορείς τον άντρα σου. Υπάρχουν ιστορίες πολύ τραβηγμένες, το σωστό είναι το μέτρο. Εγώ λέω στις γυναίκες που μιλάμε στα social media να το ησυχάζουν αυτό μέσα τους, μερικές φορές έρχεται και από μόνο του, εμένα δεν συνέβη, σε άλλες γυναίκες ναι».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz7sxh6buxl?integrationId=40599y14juihe6ly}