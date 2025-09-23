Η συμβουλή της Ράνιας Τζίμα που τον βοήθησε να πάρει τη σωστή απόφαση.

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε πως ένιωσε έντονη ενόχληση στο στήθος και ύστερα από εξετάσεις στο Ωνάσειο νοσοκομείο, κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση προκειμένου να του τοποθετηθεί στεντ.

«Το πιο κρίσιμο σε εμένα είναι ότι ένιωσα κάτι, αλλα δεν ήταν υπερβολικό. Ήταν ένας πόνος, μια ενόχληση που δεν ήταν γνώριμη και θα μπορούσα να πω ότι είναι νευρόπονος. Μερικές φορές σου βαράει το καμπανάκι και πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να το ακούς. Δεν θα ξεφτιλιστείς αν πας στον γιατρό και πεις ότι πονάω. Το είπα στην Ράνια και μου είπε πήγαινε. Ήταν κρίσιμο ότι μου το είπε γιατί αμφιταλαντευόμουν γιατί έλεγα ότι δεν είναι τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd02gf1oj6nt?integrationId=40599y14juihe6ly}