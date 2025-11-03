Όσα ανέφερε ο Κρατερός Κατσούλης για την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Καραβάτου.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής Κρατερός Κατσούλης, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», όπου και μίλησε για το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα της πρώην συζύγου του Κατερίνα Καραβάτου, καθώς και για τη σχέση που διατηρούν μεταξύ τους ύστερα από το διαζύγιό τους.

Ώριμη και ισορροπημένη χαρακτήρισε τη σχέση μεταξύ τους, καθώς οι δύο τους έχουν δημιουργήσει μια οικογένεια μαζί.

Όσα ανέφερε ο Κρατερός Κατσούλης

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ με τη Μαρία Ηλιάκη, καθώς και για τα νούμερα που σημειώνουν: «Είναι πάρα πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα, με την Μαρία είμαστε πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ήρεμα και ήσυχα και πολύ δημιουργικά», ανέφερε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Τα βλέπω τα νούμερα, απλά πάντα τα έβλεπα με μία συγκεκριμένη νοοτροπία. Σαν ένα συμπληρωματικό τρόπο, δηλαδή, ανάγνωσης του τι απήχηση μπορεί να είχε η εκπομπή. Δεν είναι, όμως, ο μόνος τρόπος, δεν είναι καθοριστικός και δεν είναι ο λόγος είτε για να θριαμβολογείς είτε να πέφτεις στα τάρταρα. Είναι μία ενημέρωση».

Σχετικά με την Κατερίνα Καραβάτου και την ανανέωση που φαίνεται να έκανε με τον ΑΝΤ1, σημείωσε: «Της αξίζει, έκανε μια καταπληκτική εκπομπή το καλοκαίρι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία που θα συνεχίσει. Δεν το περίμενα, αλλά το φανταζόμουν ότι θα ανανεώσει, αλλά γενικά δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις». Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε για το αν γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με την επικείμενη εκπομπή της ο ηθοποιός δήλωσε: «Δεν ξέρω καθόλου τι εκπομπή θα κάνει. Θα μοιράσουμε τους χρόνους με τα παιδιά, όπως το κάναμε πάντα. Αναλόγως με τα παιδιά, αναλόγως με τις δραστηριότητες, αναλόγως πολλά».

Κλείνοντας, μιλώντας για τη σχέση τους ανέφερε: «Έχουμε μία ισορροπημένη, ώριμη σχέση. Είναι κάτι που το οφείλουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας. Μπορεί να κάνει τα πάντα στην τηλεόραση η Κατερίνα και να είναι πάρα πολύ καλή. Το έχει αποδείξει αυτό χρόνια. Της εύχομαι κάθε καλό, με επιτυχία και γερά».

