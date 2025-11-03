Η Μιλένα Αντύπα, ήταν το μοντέλο που αποχώρησε από το πλατό του GNTM 2025.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου το βράδυ, ύστερα από μια απαιτητική δοκιμασία αποχώρησης στο GNTM 6, η Μιλένα, αποδείχθηκε πως είχε την πιο αδύναμη προσπάθεια, ενώ η λήψη της δεν ικανοποίησε την ίδια – και τους κριτές.

Η τρίτη δοκιμασία αποχώρησης, Office style, ήθελε όλα τα μοντέλα να αναλαμβάνουν ένα ρόλο, να κάθονται πίσω από το γραφείο και να ποζάρουν εκφράζοντας ένα από τα τέσσερα βασικά συναισθήματα του κόνσεπτ: εκνευρισμός, απόγνωση, το συναίσθημα της απόλυσης και της οικιοθελούς αποχώρησης.

Ο Εντουάρντο, ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ενώ η Μιλένα, αποχώρησε οριστικά από το πλατό του GNTM.

GNTM: Όσα αποκάλυψε η Μιλένα

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η Μιλένα Αντύπα, βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Breakfast», όπου και μίλησε για την πορεία της στο διαγωνισμό, το αίσθημα αδικίας που αισθάνθηκε κατά την αποχώρησή της, αλλά και τα όσα λαμβάνουν χώρα μέσα στη βίλα του GNTM.

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την αποχώρησή της, η Μιλένα, δήλωσε αισιόδοξη αλλά και απογοητευμένη καθώς βρέθηκε εκτός παιχνιδιού πολύ νωρίτερα από όσο θα ήθελε: «Ψυχολογία εντάξει, εννοείται δεν ήθελα να φύγω τόσο νωρίς αλλά είμαι πάρα πολύ καλά, όλα για κάποιον λόγο γίνονται. Ήταν ένα κόνσεπτ πιο θεατρικό, ήταν μόδα, αλλά πρέπει να δουλέψω την έκφρασή μου… δεν άκουγα την ώρα του σετ.. Στεναχωρήθηκα, ήθελα να φτάσω πολύ πιο ψηλά, δεν ήθελα να φύγω τόσο νωρίς – αλλά έκλεισε ένας κύκλος, θα ανοίξει ένας άλλος», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μιλένα.

Σε δεύτερο χρόνο, απαντώντας στις ερωτήσεις του Ετεοκλή Παύλου, αποκάλυψε πως αισθάνθηκε αδικημένη, καθώς θεωρεί πως άλλοι διαγωνιζόμενοι, έχουν κερδίσει μία δεύτερη ευκαιρία, ενώ η ίδια όχι: «Θεωρώ πως έχω αδικηθεί. Δεν ξέρω, περίμενα να έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι δεν τα πήγα καλά, έφτασε μία λάθος λήψη στο πλατό, δεν ήταν αυτό που περίμενα… Σίγουρα (σ.σ υπάρχουν άλλοι που θα έπρεπε να έχουν φύγει νωρίτερα). Δεν θέλω να λέω συγκεκριμένα, αλλά, η Αγγέλικα ας πούμε, που δεν τα είχε πάει καλά σε ένα άλλο σετ, της δόθηκε ευκαιρία…».

Στην πορεία, στην εκπομπή προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από το επεισόδιο της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια του οποίου οι περισσότεροι συμπαίκτες της, δηλώνουν πως η Μιλένα αδικήθηκε. Με αφορμή αυτό η ίδια δήλωσε: «Με τα περισσότερα παιδιά ήμουν πολύ καλά. Ο Ανέστης έχει μπει λίγο διαφορετικά στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, σε άλλο βαθμό… Δικαιολογείται ο ανταγωνισμός αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο Ανέστης το ξεπερνάει, παρά – είναι ανταγωνιστικός. Ναι (το πιστεύουν και άλλοι). Εγώ είχα μπει εντελώς αυθεντική, δεν τα σκεφτόμουν πολύ αυτά που έκανα στο παιχνίδι, ήμουν η Μιλένα».

«Θα συνέχιζα να είμαι αυθεντική, δεν ξέρω τι διαφορετικό θα έκανα. Θα προσπαθούσα να μην μιλάω τόσο την ώρα του σετ. Αν είχα ακούσει κάποια συμβουλή θα τα είχα πάει καλύτερα. Θα κρατήσω τα πάντα, όλα τα σχόλια, είναι μαθήματα. Δεν θέλω να ξεχάσω κάτι…», ανέφερε σχετικά με την αποχώρησή της και τη συμμετοχή της στο GNTM.

