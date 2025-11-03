«Να μ’ αγαπάς», σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η συναρπαστική συνέχεια της σειράς.
Η Άννα αρνείται να παντρευτεί τον Ορφέα…
Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο πως πουλάει την εταιρεία του για προσωπικούς λόγους.
Η Σοφία ξεσπά στην Άννα για την «ευσπλαχνία» της απέναντι στον Μάκη, υποδαυλίζοντας εκβιαστικά την άνευ όρων υπακοή της στον αυριανό γάμο.
Ο Μάκης πιέζει τον Χάρη να βγει στην αντεπίθεση διεκδικώντας τον Όμιλο από τον αδελφό του.
{https://www.youtube.com/watch?v=0nudPHNZB0k}
Ο Λευτέρης απελευθερώνεται, ενώ η Νικαίτη προτείνει προσωρινή ανακωχή στην Σοφία, με κοινό στόχο να ξεφορτωθούν τα δίδυμα.
Ο Ορφέας παραμένει ανήσυχος μέχρι να μάθει την τελική απόφαση του Άγγελου για το ντιλ εξαγοράς.
Στην αίθουσα του δημαρχείου, η Άννα αιφνιδιάζει τους πάντες με την απροειδοποίητη άρνησή της να παντρευτεί τον Ορφέα.
Ο Ορφέας και η Φωτεινή ζουν μαγικές ερωτικές στιγμές…
{https://www.youtube.com/watch?v=y96EuTy98MI}