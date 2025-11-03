«Ο Δικαστής» - Sneak Preview , όσα θα δούμε απόψε στις 22:30.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

Η ιστορία:

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου(Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς). Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στις 22:30

Επεισόδιο 3

Κι ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι έτοιμος να παραλάβει το «κλεμμένο» αμάξι του, αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο αμάξι που εμβόλισε και τραυμάτισε τον γιο του Σταβέρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=qpKMcs6e0qo}

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) που έχει βρει στον τόπο του ατυχήματος τη συσκευή εισπνοών, υποψιάζεται ότι ο ένοχος είναι ο Χρήστος, ο αυτόπτης μάρτυρας (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) και τον ψάχνει για να του μιλήσει.

Και όσο γίνονται όλα αυτά, η Σόνια (Νόνη Ιωαννίδου) επισκέπτεται τον εγγονό της Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης) για να τον φροντίσει, αλλά βρίσκει κάτι που θα την σοκάρει.