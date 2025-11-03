«The 2Night Show» - Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, υποδέχεται απόψε, την Μαριλού Κατσαφάδου, την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή.

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τους ξεχωριστούς καλεσμένους και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του τον μήνα Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,0 % και 4,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο γενικό σύνολο με 15,3% και διαφορά 5,2 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

«The 2Night Show»: Όσα θα δούμε απόψε

Απόψε, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 24:00 o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Μαριλού Κατσαφάδου, που υποδύεται την φαρμακοποιό, Χρύσα, στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες».

Η ταλαντούχα ηθοποιός περιγράφει πώς βίωσε τον ρόλο της, τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την καθημερινότητα στις Σέρρες, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σχέση λατρείας που έχει με τον πατέρα της, Θοδωρή Κατσαφάδο, αλλά και την απώλεια της μητέρας της, Χριστίνας Βαρζοπούλου, που έφερε συναισθηματικές ανακατατάξεις στη ζωή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έπειτα μιλάει για τον μονάκριβο γιο της και εξομολογείται τους φόβους της, ως μητέρα.

Τέλος, εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στις θεατρικές παραστάσεις «Οικογένεια Τσεκμέ» και «BlueTrain» και παίζει «Ναι, με ακούτε;» με τον Γρηγόρη με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό!

{https://www.youtube.com/watch?v=Pm-GlvWSqQ4}

Kαλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, που συνεργάζονται ξανά μετά από 15 χρόνια, μιλούν για τη γνωριμία τους, που εξελίχθηκε σε μία θυελλώδη ερωτική σχέση και κατέληξε σε έναν απροσδόκητο χωρισμό.

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο δεσμός τους έληξε άδοξα και δεν κατάφεραν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας;

Τι θα έκαναν διαφορετικά αν γυρνούσαν τον χρόνο πίσω; Πώς εξελίχθηκε η σχέση τους μετά τον χωρισμό;

Στη συνέχεια, αναπολούν παλιές καλές στιγμές από το παρελθόν και μιλούν με ενθουσιασμό για τη συνεργασία τους στην «ΑΘΗΝΑΙΑ».

Τέλος, τραγουδούν live στο studio της εκπομπής τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.