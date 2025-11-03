Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου, σε μία νέα μεγάλη συνάντηση επί σκηνής.

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, βρίσκονται πυρετωδώς σε πρόβες λίγο πριν τη νέα μεγάλη τους συνάντηση επί σκηνής, στην «Αθηναία», που ξεκινά αυτή την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Με απίστευτη διάθεση και μεγάλη ανυπομονησία να συναντηθούν με το κοινό τους οι δύο καλλιτέχνες έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που θα συζητηθεί και θα παρασύρει σε μονοπάτια και αναμνήσεις που λατρεύουμε.

Κάθε τους σύμπραξη, από το 1982 οπότε και συνεργάστηκαν πρώτη φορά, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή. Τώρα, 15 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, έρχονται να μας «μαγέψουν» ξανά.

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο καλλιτέχνες με σχεδόν μισό αιώνα μουσικής πορείας κι αμέτρητα άκρως επιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια, θα χαρίσουν ξανά αληθινή κι ανόθευτη διασκέδαση με τον μοναδικό τους τρόπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την Τέταρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη (ώρα έναρξης 23:00) και Σάββατο, η αίγλη και το κέφι έρχονται στην πλήρως ανακαινισμένη «Αθηναία», έναν χώρο που ετοιμάστηκε με πολύ υψηλές προδιαγραφές.

Συμμετέχουν: Έλενα Τσαγκρινού, Άρις Πετράκης, Θάνος Λάμπρου και Μαρία Πασαλίδου.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαραγκός, Γιάννης Κυφωνίδης.