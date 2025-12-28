«Κουράστηκα πολύ» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Tον Λευτέρη Πανταζή συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» λίγες ημέρες μετά τη σύντομη περιπέτεια που είχε με την υγεία του.

Ο γνωστός και πολύ αγαπημένος τραγουδιστής χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγο στο νοσοκομείο αφού το απαιτητικό του πρόγραμμα εξάντλησε τον οργανισμό του. «Όλα καλά Δόξα τω Θεώ. Κουράστηκα πολύ. Είχα 15 ημέρες πολύ λιγοστό ύπνο», είπε ο Λευτέρης Πανταζής στη Σοφία Μανουσακίδου.

Για το περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη και τον θαμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου έχει πρηστεί το μάγουλό μου, έχω φάει παγάκι στο μάτι. Εντάξει, ο άλλος έχει πιεί και λιγάκι. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο με πιο αγάπη και οι θαμώνες με προσοχή».

