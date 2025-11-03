Νέο επεισόδιο «Φάρμα» - απόψε στις 21:00.

Η προηγούμενη εβδομάδα στη «Φάρμα» ξεκίνησε με τη διάλυση των ομάδων και ολοκληρώθηκε με τη διπλή μονομαχία αποχώρησης ανάμεσα στους Κωνσταντίνο Φουντουλάκη και Έλενα Καλαμιώτη και στους Λευτέρη Δασκαλάκη και Βαλεντίνα Σπέντζα.

Μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου, που τον έβγαλε αυτόματα εκτός παιχνιδιού, η μονομαχία έγινε γυναικεία υπόθεση. Η Έλενα αποχώρησε και η Βαλεντίνα ήταν αυτή που κατάφερε να διασφαλίσει, τελικά, την παραμονή της στη Φάρμα.

«Φάρμα»: Όσα θα δούμε απόψε

Απόψε, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι το πλεονέκτημα που κέρδισαν η Ζωή Τράπαλη και ο Βασίλης Πούλος την προηγούμενη εβδομάδα και αν αυτό έχει κάποια σχέση με την αρχηγεία και τη νέα σύνθεση των ομάδων.

Λίγο αργότερα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει ότι ο Βασίλης και η Ζωή έχουν την επιλογή να γίνουν αρχηγοί των δύο νέων ομάδων ή να μείνουν στην ίδια και να ορίσουν τον αντίπαλο αρχηγό.

«Δείτε το τώρα, γιατί δε θα το ξαναδείτε αυτό» λέει η Ζωή πριν την ανακοίνωση της απόφασής τους, που αφήνει τους παίκτες σε κατάσταση σοκ! Ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται οι νέες ομάδες προκαλεί ικανοποίηση σε κάποιους και μεγάλη απογοήτευση σε κάποιους άλλους.

Μετά τον διαχωρισμό ακολουθεί Παιχνίδι Προμηθειών, με τους farmers να θυμούνται για ακόμα μια φορά την παιδική τους ηλικία, παίζοντας «Αγαλματάκια αμίλητα, ακούνητα, αγέλαστα».

Τα πράγματα σοβαρεύουν όταν έρχεται η ώρα για την 1η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας. Εκτός από τον πρώτο μονομάχο το αποτέλεσμα της δοκιμασίας θα καθορίσει και το ποια ομάδα θα εγκατασταθεί στο σπίτι και ποια στις σκηνές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, σε μία περίοδο που το κρύο και η βροχή βρίσκονται προ των πυλών και θα ταλαιπωρήσουν ακόμα περισσότερο τους παίκτες.

Ποια ομάδα θα αποδειχθεί πιο δυνατή στις «Λασπομαχίες» και θα εξασφαλίσει τη ζεστασιά και την ασφάλεια του σπιτιού;

Δείτε εδώ το trailer του 19ου επεισοδίου – Δευτέρα 3.11.2025:

{https://www.youtube.com/watch?v=0mnJFKTnk2Q}