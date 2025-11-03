Απόψε στις 20:00 όλα τα ρολόγια δείχνουν την ώρα της… σάτιρας – «Ράδιο Αρβύλα»!

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν, όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία.

{https://www.youtube.com/watch?v=kvDhV0_bW4Y}

Για 19η σεζόν, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα δώσουν στη σκέψη μας φωνή.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο δυνατή ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, έρχονται και θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος, με την αντισυμβατική τους σκέψη και την καυστική τους προσέγγιση.

{https://www.youtube.com/watch?v=axjFTg_eHfI}

Γιατί υπάρχει και αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν απόψε, στις 20:00.

{https://www.youtube.com/watch?v=S_LtLt33r3I}