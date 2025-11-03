Όσα ανέφερε ο Νίκος Ψαρράς – η οικογένειά του, η συμμετοχή του στη σειρά «Ο Δικαστής» και η διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός, Νίκος Ψαρράς, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν στη ζωή του ηθοποιού, την υποκριτική και την οικογένειά του, ενώ ο ίδιος τοποθετήθηκε και σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη, σε σχέση με την δικαστική διαμάχη στην οποία βρέθηκε με την Ζέτα Δούκα.

Ο Νίκος Ψαρράς στον καναπέ της εκπομπής «Το Πρωινό»

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για τη συμμετοχή του στη σειρά «Ο Δικαστής» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Ψαρράς ανέφερε: «Ένας αρνητικός ρόλος έχει πιο πολύ ζουμί. Αυτός μέσα του τα έχει λυμένα τα θέματά του. Σε εμάς φαίνονται όλα παράλογα. Εγώ τον αγαπάω τον Σταβέρη. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε ότι είναι πολύ καλός οικογενειάρχης. Έχει αξίες ο ήρωάς μου».

Σε δεύτερο χρόνο οι δύο άνδρες, αναφέρθηκαν στην οικογένεια του ηθοποιού, αλλά και στη δικαστική διαμάχη που έχει λάβει χώρα ανάμεσα στη Ζέτα Δούκα και τον Γιώργο Κιμούλη. Όπως ο ίδιος σημείωσε ο τελευταίος, ήταν εκείνος που τον έβαλε στο θέατρο με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία δύσκολη συναισθηματική κατάσταση για εκείνον:

«Το καλοκαίρι είχαμε μια απόφαση υπέρ της κυρίας Δούκα. Εγώ θα προτιμούσα να μην πηγαίναμε στα δικαστήρια, είναι ωραίο να τα βλέπεις μόνο σε γυρίσματα. Όταν προσπαθούν να σε παγιδέψουν, να σε μπερδέψουν δεν είναι ευχάριστο. Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαίωση, φαντάζομαι θα γίνει έφεση. Θα το ευχόμουν να τελειώσει, θα μπορούσε να γίνει με μια συγγνώμη, με μια συγγνώμη, νομίζω, λύνονται πολλά θέματα, το θέμα είναι ποια μεριά θα το κάνει», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Με τον Γιώργο δεν έχουμε βρεθεί εκτός δικαστηρίου. Είναι δύσκολο γιατί εκείνος με έβγαλε στο θέατρο. Είχαμε πολύ καλή σχέση, τον θαυμάζω, αλλά εδώ μιλάμε για μια στιγμή και συγκεκριμένη φάση, όπου εκεί πρέπει να πεις αυτά που είδες», κατέληξε ο Νίκος Ψαρράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddywsykhye75?integrationId=40599y14juihe6ly}