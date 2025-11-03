«Άγιος Έρωτας» - όλες οι εξελίξεις απόψε στις 21:00.

Όσα θα δούμε σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».

Ο Αργύρης βλέπει για πρώτη φορά την κόρη του, η Χριστίνα οδηγείται στο κρατητήριο και ο Αντρέας κάνει ό,τι μπορεί για να την προστατεύσει.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε αναλυτικά

Η ομολογία του Χάρη οδηγεί στη σύλληψη της Χριστίνας και το σκάνδαλο αναστατώνει τη Στέρνα.

Ο Αντρέας προσπαθεί να προστατεύσει και τους δύο, πιέζοντας τη Χριστίνα να δεχτεί τη συμφωνία με τη χωροφυλακή και να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο.

Η Σοφία καταφέρνει να επισκεφτεί τον Χάρη στο κρατητήριο, αφήνοντας την Αναστασία συντετριμμένη.

Τα νέα για την υγεία της Πετρούλας συγκλονίζουν τον πατέρα Νικόλαο, που καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Στη Βόνιτσα, η Χλόη και ο Αργύρης επισκέπτονται τη μικρή Ελευθερία. Η συμπεριφορά του Γιάννου, τους γεμίζει ανησυχία και τους ωθεί να δράσουν με απρόσμενο τρόπο.

Ο Στέφανος, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την Ειρήνη με το αρωματοπωλείο, δέχεται μια ανορθόδοξη προσφορά από τον Πέτρο, ενώ ο Παύλος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη της Χριστίνας, της κάνει μια αναπάντεχη πρόταση που θα τη φέρει μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής της.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.