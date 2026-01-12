Ο Κρατερός Κατσούλης, σχολίασε την διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

Ο Κρατερός Κατσούλης, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star», όπου και απάντησε σχετικά με το αν γνωρίζει κάτι περαιτέρω για τα επαγγελματικά βήματα της πρώην συζύγου του, Κατερίνα Καραβάτου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός – παρουσιαστής, κλίθηκε να τοποθετηθεί αναφορικά με την πρόωρη και απρόοπτη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, την ίδια ώρα που υπάρχουν φήμες για τον ερχομό μίας νέας εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου.

Όσα ανέφερε ο Κρατερός Κατσούλης

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο Κρατερός Κατσούλης φαίνεται να απαντά σχετικά με τη δική του καθημερινότητα και την εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ: «Εμείς σταματήσαμε ελάχιστα από την εκπομπή για τις γιορτές, από το θέατρο όχι, ήταν όπως κάθε χρόνο το εορταστικό μας πρόγραμμα ήταν λίγο πιο φορτωμένο για να μπορέσει να έρθει παραπάνω κόσμος να μας δει. Όλα καλά. Δόξα τω Θεό. Περάσαμε τις γιορτές οικογενειακά πολύ με τα παιδιά μου, και δουλεύοντας».

«Τα κοιτάω τα νούμερα όπως τα κοιτάνε όλοι. Δεν μας αγχώνουν, η φιλοσοφία η δική μου και η νοοτροπία είναι ίδια όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Κάνει ο κάθε ένας το καλύτερο που μπορεί για τη δουλειά του, για την εκπομπή του, και φροντίζει να βελτιώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε για τα νούμερα της τηλεθέασης.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ο ίδιος, ρωτήθηκε για την πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, όπου και διευκρίνισε πως δεν έχει εικόνα για το τί έχει συμβεί: «Δεν ξέρω τι έχει γίνει, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Γενικά νομίζω ότι να διακόπτονται, να τελειώνουν πρόωρα ή οτιδήποτε οι εκπομπές δεν είναι ωφέλιμο και σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Μια εκπομπή μπορεί να λείπει ή μπορεί και όχι, εξαρτάται από τη θεματολογία, την ώρα, τις προσδοκίες, πολλά… Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν προλαβαίνω γιατί η δική μας εκπομπή είναι νωρίς… μετά ή εγώ θα πάω να κάνω κάτι δουλειές που έχω, ή θα κοιμηθώ λίγο για να μπορέσω να βγάλω το υπόλοιπο πρόγραμμα που εμπεριέχει τα παιδιά μου, κάποιες δραστηριότητες και φυσικά την παράσταση το βράδυ».

Κλείνοντας μάλιστα, η δημοσιογράφος, ρώτησε τον Κρατερό Κατσούλη για το αν γνωρίζει κάτι περαιτέρω για την επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου και την αντικατάσταση της Ελένης Τσολάκη: «Από εσάς το μαθαίνω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το ήξερα, με το καλό, αν είναι να γίνει αυτό με το καλό φυσικά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmf6t3e4kg9?integrationId=40599y14juihe6ly}