Καθοριστική εξέλιξη για την οριστική περάτωση της υπόθεσης αποτέλεσε η απόρριψη κατ’ ουσίαν της σχετικής προσφυγής από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Τίτλοι τέλους φαίνεται να πέφτουν στην υπόθεση Bluehouse, η οποία επί σειρά ετών βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών, δικαστικών διαδικασιών και έντονης δημόσιας συζήτησης, απασχολώντας τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και την επενδυτική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, καθοριστική εξέλιξη για την οριστική περάτωση της υπόθεσης αποτέλεσε η απόρριψη κατ’ ουσίαν της σχετικής προσφυγής από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε συνδυασμό με την απόφαση της Balmoral να ανακαλέσει την έγκληση που είχε καταθέσει και από την οποία είχε εκκινήσει η πολυετής δικαστική διαμάχη.

Στην ανακλητική της δήλωση, η Balmoral επισημαίνει ότι, μετά τις διευκρινίσεις που έλαβε καθώς και τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης, δεν είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξει ότι οι επίμαχες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με πρόθεση πρόκλησης ζημίας ή με δόλο. Αντιθέτως, αναγνωρίζει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις που είχαν αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης ελήφθησαν με γνώμονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών.

Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις σηματοδοτούν το οριστικό κλείσιμο μιας υπόθεσης που επί χρόνια βάρυνε τη δημόσια εικόνα προσώπων που συνδέθηκαν με αυτή.

Κατά τις ίδιες πηγές, για τη Διοικητική ομάδα της Bluehouse, , ήτοι τον Βίκτωρα Πιζάντε, τον Χαράλαμπο Πανδή, τη Δέσποινα Μηναδάκη και την Ελένη Μαδούρου, η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σηματοδοτεί το τέλος ενός μακρού κύκλου αμφισβήτησης και δικαστικής διερεύνησης.