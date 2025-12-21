Ο ίδιος είπε ότι θα κάνει μηνύσεις σε όσους τον σπιλώνουν και τα χρήματα αυτά θα τα δώσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους, λόγω της ευλογιάς. Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».

Ο Κώστας Ανεστίδης, ενεργό μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων στα Μάλγαρα, βρίσκεται αντιμέτωπος με προκαταρκτική εξέταση που αφορά στη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έρευνα εστιάζει σε δηλώσεις αγροτεμαχίων για την περίοδο 2019-2024, στις οποίες διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες σε σχέση με τα στοιχεία της κτηματογράφησης. Ειδικότερα, για 16 αγροτεμάχια όπου εντοπίστηκαν σοβαρές αποκλίσεις, καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε την ίδια περίοδο υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ. Όπως έγινε γνωστό σήμερα το απόγευμα, οι τράπεζες έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του.

«Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή»

Ο ίδιος απάντησε το απόγευμα της Κυριακής, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι αθώος και ότι «όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα αλλά στόχο να σπάσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που δε θα γίνει».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι αθώος και πως θα συνεχίσει να φωνάζει, τώρα πιο δυνατά από πριν. «Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους. Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα».

