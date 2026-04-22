Με τον πλέον δραματικό τρόπο έπεσε η «αυλαία» στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας 3 παιδιών η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε χωράφι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Κρήτης έπειτα από ημέρες αγωνίας και εκτεταμένων ερευνών.

Νωρίς το απόγευμα η ανέρευση του αυτοκινήτου της 43χρονης με την ίδια να βρίσκεται δολοφονημένη στο πίσω κάθισμα σκεπασμένη, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο αποτέλεσε το επιστέγασμα σε μια αλληλουχία δραματικών γεγονότων καθώς χθες είχε αυτοκτονήσει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της 43χρονης φέρεται να έπαιξε ένα τηλεφώνημα-κλειδί στην ΓΑΔΑ, το οποίο οδήγησε τις αρχές σε συγκεκριμένη κατεύθυνση ερευνών. Το τηλεφώνημα έδινε σημαντικές πληροφορίες για το πού βρίσκεται το αυτοκίνητο με την σορό καθώς το σημείο ήταν δύσβατο σε απομονωμένο σημείου του χωριού της Αγίας Βαρβάρας και δεν ήταν στην ακτίνα των ερευνών. Μετά την αξιοποίηση του στοιχείου αυτού, οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και ακλουθώντας τις οδηγίες εντόπισαν το όχημα της γυναίκας σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, στο ύψος βενζινάδικου, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού Αγίας Βαρβάρας.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, ενώ στο χώρο έσπευσαν αστυνομικοί της Σήμανσης και ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Η περιοχή εξετάστηκε εξονυχιστικά, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 43χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει στο αμάξι της άτυχης 43χρονης δεν βρέθηκε όπλο ώστε να θεωρηθεί ο θάνατός της αυτοκτονία και πλέον οι αρχές μιλάνε για γυναικοκτονία με δράστη όπως όλα δείχνουν τον 40χρονο. Η χρονική εγγύτητα των δύο θανάτων, σε συνδυασμό με το τέλος της σχέσης τους, οδηγεί τις αρχές στο να εξετάζουν αυτό το σενάριο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει επίσημες παραδοχές για τον δράστη και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η τραγική αλληλουχία των γεγονότων με επικεντρο την Αγία Βαρβάρα

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς λίγες ημέρες πριν από τον εντοπισμό της 43χρονης είχε βρεθεί νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφός της. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε εκκλησάκι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, σημείο που είχε επισκεφθεί στο παρελθόν μαζί με την Ελευθερία καθώς η Αγία Βαρβάρα είναι το χωριό του. Ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με κοντόκαννη καραμπίνα, σε απομονωμένο σημείο κοντά στο εξωκλήσι. Ο ίδιος είχε ήδη βρεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών, είχε κληθεί για κατάθεση και είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του, λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του.

Ο οικισμός της Αγίας Βαρβάρας είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας και εκεί θα γίνει αύριο η κηδεία του σύμφωνα με το Cretalive.gr. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που αποτέλεσε το τόπο που άφησε την τελευταία του πνοή του το άλλοτε ζευγάρι δεν ήταν εξαρχής στο κάδρο των ερευνών γεγονός που ενδεχομένως και εξηγεί γιατί η υπόθεση εξελίχθηκε σε θρίλερ τις τελευταίες μέρες. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τη χρονική και πραγματική σύνδεση των δύο θανάτων. Το γεγονός ότι το σημείο όπου βρέθηκε η 43χρονη δεν είχε ελεγχθεί στις αρχικές έρευνες, αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν νωρίτερα στον εντοπισμό της.

Σε εξέλιξη η ιατροδικαστική και αστυνομική έρευνα

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της 43χρονης. Παράλληλα, η αστυνομία προσπαθεί να χαρτογραφήσει το πλήρες χρονικό των τελευταίων ημερών και τις επαφές των δύο προσώπων.

Νεκρή η 43χρονη Ελευθερία: Το χρονικό της εξαφάνισης, η σχέση με τον 40χρονο και οι δραματικές εξελίξεις

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών εξαφανίστηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, με την οικογένειά της να δηλώνει άμεσα την εξαφάνισή της και τις αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, ωστόσο για αρκετές ημέρες δεν υπήρξε κανένα ίχνος της μέχρι την τραγική ανέρευση της σορού της σήμερα το απόγευμα,. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα χωρίς εντάσεις, χαμηλών τόνων, που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στο περιβάλλον της. Η εξαφάνισή της χαρακτηρίζεται από όλους ως αιφνίδια και σοκαριστική.

Η σχέση με τον 40χρονο και οι εντάσεις

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκόταν εξαρχής η σχέση με τον πρώην σύντροφό της έναν 40χρονο άνδρα, πατέρα ενός παιδιού. Η σχέση τους, σύμφωνα με μαρτυρίες, χαρακτηρίστηκε από διακυμάνσεις, χωρισμούς και επανασυνδέσεις. Συγγενείς της 43χρονης αναφέρουν ότι είχαν υπάρξει εντάσεις μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είχε εκφράσει ανακούφιση μετά από έναν χωρισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «επιτέλους ξεμπέρδεψε». Ωστόσο, η σχέση φαίνεται να είχε επανεκκινήσει για ένα διάστημα πριν οδηγηθεί εκ νέου σε ρήξη.

Η εξαφάνιση της 43χρονης προκάλεσε άμεσα κινητοποίηση των αρχών και μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια. Η αγωνία κορυφώθηκε όσο περνούσαν οι ημέρες χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι τον εντοπισμό της, που έδωσε τραγική απάντηση στις έρευνες. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων και των τελευταίων επαφών της 43χρονης. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και να ρίξουν φως στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.