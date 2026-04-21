O 40χρονος αυτοκτόνησε ενώ η 44χρονη αγνοούμενη πρώην σύντροφός του δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το πρωί της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Περίεργη τροπή παίρνει η εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών στην Κρήτη, καθώς ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Η υπόθεση αφορά την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης αυτοκτόνησε με κοντόκανη καραμπίνα σε εκκλησία, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στις αρχές πριν αυτοκτονήσει, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που μπορεί να σχετίζονται με τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνιση της γυναίκας. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προσπαθώντας να συγκεντρώσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 40χρονος

Ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα, ενώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς του, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη. Σύμφωνα με το patris.gr στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άνδρας βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί ερευνούν εξονυχιστικά και την κατοικία του, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως τόσο στις συνθήκες θανάτου του όσο και στην υπόθεση της εξαφάνισης. Οι συγγενείς του 40χρονου εκφράζουν τη δυσπιστία τους τόσο για το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας όσο και για οποιαδήποτε εμπλοκή του στην εξαφάνιση της 44χρονης, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήταν στο «κάδρο» των ερευνών ο αυτόχειρας - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Ο πρώην σύντροφος της σύμφωνα με το cretalive.gr είχε τεθεί εξ αρχής στο «κάδρο» των ερευνών καθώς το πρώην ζευγάρι είχε χωρίσει με επεισοδιακό τρόπο πριν από περίπου δύο μήνες. Αστυνομικοί είχαν κάνει έρευνα στο σπίτι του, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, για την υπόθεση της εξαφάνισης. Στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια έφερε αμυχές. Τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι έπεσε από το μηχανάκι του. Την ίδια ώρα, όμως, προέκυψαν στοιχεία που αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής ο 43χρονος, αυτόχειρας πλέον, σε κατάσταση υπερέντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, να του καλέσουν ταξί. Αστυνομικοί αναζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ κλήθηκε για κατάθεση και η οδηγός του ταξί.

Άφαντη η 43χρονη μητέρα - «Χτενίζουν» την Κρήτη για να την εντοπίσουν

Η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο πρωινές ώρες της Κυριακής. Από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

«Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω», τονίζει ο αδερφός της γυναίκας στο Live News. Το κινητό της γυναίκας απενεργοποιήθηκε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Και συνέχισε ο γιος της 43χρονης: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».

Τη Δευτέρα, την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η Ελευθερία, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα. Για τον εντοπισμό της έχουν «πετάξει» και drones της ΕΛ.ΑΣ, καθώς η ακτίνα που πρέπει να ψαχτεί, βάσει και του τελευταίου στίγματος, είναι πολύ μεγάλη.

Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που πραγματικά ανησυχούν για τη ζωή της. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες. Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου είναι κομβικής σημασίας για την ΕΛ.ΑΣ ενώ κάμερες δείχνουν το αυτοκίνητό της 43χρονης να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Missing Alert που εκδόθηκε «στις 19/04/2026, εξαφανίστηκε από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/04/2026 για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.»

«Στο κόκκινο» η αγωνία για την αγνοούμενη μητέρα

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην οικογένεια με τη 43χρονη να απουσιάζει για δύο και πλέον 24ωρα, χωρίς να επικοινωνεί με τα παιδιά της. Ο γιος της φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κάποιες φορές μόνο, και προκειμένου να αποφορτιστεί ψυχικά επισκεπτόταν μια εκκλησία μέσα στο χωριό όπου και παρέμενε για αρκετή ώρα. Η Ελευθερία είναι ένας άνθρωπος που παλεύει για τα παιδιά και τη ζωής της, είπαν στο Cretalive.gr, άνθρωποι του φιλικού της περιβάλλοντος. Είναι διαζευγμένη, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και με μεγάλο κόπο κατάφερε να ρυθμίσει κάποια οικονομικά βάρη που είχε επωμιστεί στις πλάτες της με ευθύνη άλλων.

