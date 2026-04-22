Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ.

Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 19:15 την ισπανική Μπιλμπάο για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει «εκδίκηση» από τους Ισπανούς και να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη, στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 Sports και από όλες τις στοιχηματικές εταιρείες.

Ο ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν του Europe Cup είχε αντιμετωπίσει πάλι τους Βάσκους στους τελικούς της διοργάνωσης, ωστόσο είχε ηττηθεί στη διαφορά πόντων. Οι Θεσσαλονικείς θα διεκδικήσουν το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 κόντρα στη Σαραγόσα και το Κόρατς απέναντι στη Στεφανέλ Τριέστε το 1994.

