«Απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους, αλλά πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Δεν βασιζόμαστε σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά σε επίσημα έγγραφα και επίσημες θέσεις που διατυπώνει, στην προκειμένη περίπτωση, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ στην πρώτη του αντίδραση αναφορικά με το δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ, ως τιμωρία για τη στάση της στον πόλεμο του Ιράν.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι σαφής: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους, αλλά πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αντιταχθεί στον πόλεμο που από τα τέλη Φεβρουαρίου διεξάγεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αυτή η σταθερή θέση έχει εκνευρίσει πολύ τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι αρνήθηκε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία για να διεξάγουν αεροπορικές επιθέσεις, φθάνοντας μέχρι να απειλήσει «να σταματήσει κάθε εμπόριο» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Εδώ και μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί επίσης την Ισπανία ότι δεν έχει αυξήσει στο 5% του ΑΕΠ τις στρατιωτικές δαπάνες της, όπως προβλέπεται από το νέο στόχο του ΝΑΤΟ που προωθείται από την Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από El Pais