Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του συνόλου της βρετανικής Evoke plc βρίσκεται η Bally's Intralot S.A., σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Η υπό εξέταση πρόταση αποτιμά την Evoke στις 50 πένες ανά μετοχή και, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, αναμένεται να περιλαμβάνει κυρίως ανταλλαγή μετοχών (all-share combination), με δυνατότητα μερικής εναλλακτικής σε μετρητά.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία διασφάλιση ότι αυτές θα οδηγήσουν σε δεσμευτική συμφωνία ή ότι, ακόμη και αν υποβληθεί πρόταση, θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Το διοικητικό συμβούλιο της Evoke αξιολογεί την πιθανή προσφορά με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών της συμβούλων, ενώ έχει ήδη καλέσει τους μετόχους να μην προβούν σε καμία ενέργεια μέχρι να υπάρξουν νεότερες εξελίξεις.

Η προοπτική της συμφωνίας έχει ιδιαίτερο βάρος για τον κλάδο, καθώς μια ενδεχόμενη συνένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ισχυρό διεθνή παίκτη με εκτιμώμενα EBITDA που ενδέχεται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ. Πηγές με γνώση των διεργασιών αναφέρουν ότι η Bally’s Intralot βλέπει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας της Evoke, κυρίως μέσω συνεργειών κόστους, βελτιστοποίησης της εμπορικής στρατηγικής και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που διαθέτει στη διαχείριση δραστηριοτήτων gaming και λοταριών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δομή της πιθανής συναλλαγής, καθώς η Bally’s Intralot διαμηνύει ότι επιδιώκει η εξαγορά να πραγματοποιηθεί χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόσθετο δανεισμό. Σε ανακοίνωσή της προς μετόχους, δανειστές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, η εταιρεία επισημαίνει ότι, εφόσον η πρόταση καταλήξει σε ολοκληρωμένη συναλλαγή, «η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή της να διατηρήσει χρηματοοικονομική πειθαρχία.

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική της εξαγοράς φαίνεται να διαδραματίζει η εκτίμηση για σημαντικές συνέργειες. Η Bally’s Intralot θεωρεί ότι ο συνδυασμός του δικού της λειτουργικού μοντέλου με το μέγεθος και το διεθνές αποτύπωμα της Evoke μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας. Όπως επισημαίνεται, οι συνέργειες θα μπορούσαν να προκύψουν τόσο από τη μείωση κόστους όσο και από την αύξηση εσόδων μέσω διασταυρούμενων πωλήσεων και καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πλατφορμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Robeson Reeves, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της ενδεχόμενης συμφωνίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Bally's Intralot έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση με προφίλ περιθωρίου κέρδους που ξεχωρίζει σε αυτόν τον κλάδο. Η Evoke έχει το μέγεθος. Βλέπουμε μια συναρπαστική ευκαιρία να φέρουμε το λειτουργικό μας μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη επιχείρηση και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε την οικονομική της απόδοση μέσω μεγάλων συνεργειών που είμαστε σε μοναδική θέση να προσφέρουμε. Αυτή είναι μια ευκαιρία που επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα».

Από την πλευρά της, η Evoke επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Bally’s Intralot για πιθανή πρόταση εξαγοράς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα υποβληθεί προσφορά ούτε ως προς τους όρους υπό τους οποίους ενδεχομένως θα υποβληθεί οποιαδήποτε προσφορά». Η εταιρεία τονίζει επίσης ότι οποιαδήποτε δεσμευτική πρόταση, εφόσον κατατεθεί, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, ενώ η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει βασικές παραμέτρους, όπως το τίμημα, η μορφή του ανταλλάγματος και η δομή της συναλλαγής.

Η Evoke αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ομίλους στον χώρο του online betting και gaming. Η εταιρεία προέκυψε από τη μετονομασία της 888 Holdings το 2024, σε μια κίνηση που στόχευε να αντικατοπτρίσει το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και brands. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ισχυρά εμπορικά σήματα όπως η William Hill, την οποία εξαγόρασε το 2022 ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο με περισσότερα από 1.400 καταστήματα, καθώς και το 888casino, που προσφέρει χιλιάδες παιχνίδια σε διεθνές επίπεδο.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Evoke κατέγραψε έσοδα 1,71 δισ. δολαρίων το 2023, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της εταιρείας και εξηγεί το στρατηγικό ενδιαφέρον που προσελκύει. Η πιθανή εξαγορά της από την Bally’s Intralot θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στον κλάδο, δημιουργώντας έναν όμιλο με ενισχυμένη γεωγραφική παρουσία και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Καθοριστικό ορόσημο για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί η 18η Μαΐου 2026. Μέχρι τότε, η Bally’s Intralot έχει δεσμευθεί ότι είτε θα ανακοινώσει σταθερή πρόθεση υποβολής προσφοράς είτε θα γνωστοποιήσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει. Η προθεσμία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της Evoke, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων πέραν του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα.