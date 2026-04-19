Η σημασία των Στενών είναι τέτοια, ώστε ακόμη και περιορισμένες διαταραχές στη λειτουργία του να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές, στις τιμές ενέργειας και στο κόστος μεταφοράς.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας, καθώς από αυτό διέρχεται μεγάλο ποσοστό των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το SkyNews, η γεωγραφική του διαμόρφωση, ως ένα στενό πέρασμα ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε τακτικές που δεν βασίζονται στον πλήρη έλεγχο της περιοχής, αλλά στην ικανότητα δημιουργίας κινδύνου και αβεβαιότητας για τη ναυσιπλοΐα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η δυνατότητα πίεσης σε μια τόσο κρίσιμη θαλάσσια δίοδο μπορεί να στηριχθεί σε δύο βασικούς παράγοντες.

Ο πρώτος είναι η χρήση ή η απειλή χρήσης ναρκών, που δεν χρειάζεται να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές για να επηρεάσουν την κίνηση των πλοίων. Ακόμη και η αβεβαιότητα για το αν μια περιοχή είναι ασφαλής αρκεί για να οδηγήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες σε εκτροπές, καθυστερήσεις και αυξημένα ασφάλιστρα. Με αυτόν τον τρόπο, η θαλάσσια διέλευση γίνεται πιο αργή και πιο δαπανηρή, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται άμεση σύγκρουση.

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τη γεωγραφία της περιοχής και την ευαλωτότητα των πλοίων κοντά στις ακτές. Επειδή η διέλευση γίνεται μέσα από στενά καθορισμένες θαλάσσιες διαδρομές, τα πλοία μπορεί να βρεθούν πιο κοντά σε περιοχές όπου είναι θεωρητικά πιο εκτεθειμένα σε απειλές όπως παράκτιοι πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή ταχύπλοα σκάφη. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα συνεχή επιθέση, αλλά δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης επιτήρησης και πιθανής αποτροπής.

Παρά τις αναφορές για «κλείσιμο» του στενού, στην πράξη οι ειδικοί σημειώνουν ότι ένας πλήρης αποκλεισμός του Στενό του Ορμούζ είναι εξαιρετικά δύσκολος να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορεί να προκύψει είναι περισσότερο μια κατάσταση διαρκούς έντασης και αστάθειας, όπου η ναυσιπλοΐα δεν σταματά, αλλά γίνεται πιο αργή, πιο ακριβή και πιο επισφαλής.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης είναι παγκόσμιες. Οι τιμές της ενέργειας επηρεάζονται άμεσα, τα κόστη μεταφοράς αυξάνονται και οι εφοδιαστικές αλυσίδες δέχονται πιέσεις. Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή ενισχύεται, καθώς το στενό παραμένει ένα σημείο όπου η τοπική ασφάλεια και η παγκόσμια οικονομία συναντώνται με άμεσο τρόπο.

Συνολικά, το Στενό του Ορμούζ δεν αποτελεί απλώς μια θαλάσσια δίοδο, αλλά έναν στρατηγικό κόμβο όπου ακόμη και περιορισμένες ενέργειες μπορούν να έχουν δυσανάλογα μεγάλες διεθνείς επιπτώσεις.

Ιράν και Τραμπ κάνουν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο χθες Σάββατο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συζητήσεις», αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Αργότερα πήγε στο Trump National Golf Club μαζί με τον κορυφαίο απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, έναν από τους διαπραγματευτές του για το Ιράν.

Από την άλλη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ είχαν σημειώσει πρόοδο, αλλά πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ μας».

«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία επιμένουμε... Έχουν επίσης κόκκινες γραμμές. Αλλά αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να είναι μόνο ένα ή δύο».

Όταν οι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ πρότειναν την αναστολή κάθε ιρανικής πυρηνικής δραστηριότητας για 20 χρόνια, ενώ το Ιράν πρότεινε διακοπή για τρία έως πέντε χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις προτάσεις.