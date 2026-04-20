Την ανάγκη άμεσης αναστολής της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, με αφορμή σχετική πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει την πρόταση, ασκώντας έντονη κριτική τόσο στη στάση που κρατάει όσο και στη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σε υψηλούς τόνους παρενέβη ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ισραήλ, με αφορμή την πρωτοβουλία του Ισπανού πρωθυπουργού Πέρδο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο Σάντσεθ αναμένεται να θέσει την Τρίτη, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, αίτημα για την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Ο Σακελλαρίδης υπογραμμίζει τη βαρύτητα της συμφωνίας για την ισραηλινή οικονομία, σημειώνοντας ότι σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών της χώρας κατευθύνεται προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ υπενθυμίζει ότι περιλαμβάνει ρήτρα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ίδιος εξαπολύει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Μπένζαμιν Νετανιάχου, την οποία κατηγορεί για συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για μετατροπή του Ισραήλ σε «κράτος-τρομοκράτη». Αναφέρεται ειδικότερα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για καθεστώς απαρτχάιντ, ενώ επισημαίνει και τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κνεσέτ, τις οποίες χαρακτηρίζει ενδεικτικές θεσμικού ρατσισμού, υποστηρίζοντας ότι εισάγουν διακριτή μεταχείριση εις βάρος των Παλαιστινίων ακόμη και στο επίπεδο της ποινικής δικαιοσύνης.

Ο Σακελλαρίδης ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι, είτε μέσω ενεργητικής στήριξης είτε μέσω σιωπής, καθίσταται «συνένοχη» στις εξελίξεις. Εκτιμά ότι η πιθανή αναστολή της εμπορικής συμφωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο εσωτερικό μέτωπο, απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει την ισπανική πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για «στιγμή αλήθειας» τόσο για την ίδια όσο και για τα πολιτικά κόμματα της χώρας. Παράλληλα, ζητά από το σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης να ταχθεί υπέρ της αναστολής της συμφωνίας ΕΕ–Ισραήλ και να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση.

Τέλος, θέτει ζήτημα συνολικής αναθεώρησης της ελληνικής στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικά και ηθικά επιζήμια, και προειδοποιεί για τους κινδύνους που, κατά την άποψή του, συνεπάγεται για τη χώρα.

