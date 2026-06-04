«Θα κατέβουμε στις εκλογές ως Νέα Αριστερά, ελπίζουμε στο πλαίσιο μιας συμμαχίας», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, μίλησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. «Ξέραμε ότι κάποιοι σύντροφοι είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν, απλά έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Συζητούσαμε τις διαφωνίες μας. Ήμασταν τόσους μήνες σε αναμονή», είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό.

«Με αφορμή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το όνομα μίλησα για «καθρεφτάκια σε ιθαγενείς». Ψάχνω να βρω πώς θα συμπορευτούν όλοι αυτοί που θα αντιμετωπίζονται ως περιτύλιγμα. Δεν υπάρχει περιεχόμενο. Ακούω εύκολα λόγια. Έχω την αίσθηση ότι όσα είπε στο Θησείο είναι επανάληψη του 2023. Άκουσα την ομιλία και ήταν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν αυτό έπρεπε να γίνει τότε, γιατί γίνεται τώρα; Διαφωνώ με την ουσία», είπε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

«Για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα για τον κόσμο και την κοινωνία που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, χρειάζονται απαντήσεις πολιτικές που να εμπεριέχουν και ρήξεις και μια άλλη οπτική για τα πράγματα και να μην προσπαθούμε να τσαλαβουτούμε δεξιά και αριστερά για να τα έχουμε καλά και με τα σαλόνια και με όσους δυσκολεύονται», συνέχισε.

«Στην αξιοπιστία έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023»

«Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κ. Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Άκουσα χθες την κυρία Κουφονικολάκου για την πατριωτική εισφορά ότι είναι βραχύβια, προσωρινή που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια έσοδα, κάποιο απόθεμα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη; Με βραχύβια μέτρα, ίσως και εθελοντικά; Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και σε αυτούς από τους οποίους τα παίρνει και σε αυτούς που τα δίνει. Δεν υπάρχει αξιοπιστία, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 εκεί χάνει και σήμερα. Δεν έχασε σε επίπεδο πρόγραμμα και ιδεών. Ο κόσμος δεν ακούει την Αριστερά. Δεν βοηθάει αυτή η μεταγραφολογία» πρόσθεσε ο γραμματέας της ΝΕΑΡ.

«Έχει επικοινωνιακό χάρισμα ο Τσίπρας»

Καταλήγοντας, δε, είπε «ο κ. Τσίπρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική. Ασκώ κριτική αλλά έχει ειδικό βάρος, εμβέλεια, έχει επικοινωνιακό χάρισμα, αλλά αμφισβητώ αν αρκεί από μόνο του αυτό για να προκαλέσει την αλλαγή που χρειάζεται η κοινωνία ή αν αντιθέτως – που αυτό νομίζω εγώ - εγκλωβίζεται ένας κόσμος προοδευτικός σε μια κατεύθυνση που παγιδεύει».

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«Η Νέα Αριστερά θα κατέβει στις εκλογές»

«Αυτό που λέμε και έχουμε αποφασίσει, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται διάλογος, κοινή δράση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς. Δεν θα πω για ονόματα. Μπορεί να βγει κάτι καλό, ότι «δεν πάει άλλο». Θα κατέβουμε στις εκλογές ως Νέα Αριστερά, ελπίζουμε στο πλαίσιο μιας συμμαχίας», κατέληξε.

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