Η αποκάλυψη του παρουσιαστή για την υγεία του βουλευτή της ΝΔ.

Στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη αναφέρθηκε σήμερα, μέσα από το «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε κάποιες λεπτομέριες, ενώ μεταξύ αυτών αναφέρθηκε και στη γυναίκα του Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Μαθαίνω ότι ακόμα δεν έχει ξυπνήσει. Δεν τον έχουν ξυπνήσει προκειμένου να δουν εάν έχει αφήσει κάποιες βλάβες το εγκεφαλικό που έπαθε μετά το ανεύρυσμα. Μαθαίνω ότι η σύζυγος του, Τίνα Μεσσαροπούλου είναι τις περισσότερες ώρες, σχεδόν όλη την ημέρα έξω από την εντατική. Όλοι όσοι την βλέπουν μου λένε ότι είναι μια απίστευτη φιγούρα μιας γυναίκας που προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά της, γιατί έχουν και δύο παιδιά...Προσπαθεί να είναι στο πλευρό του άντρα της παρότι δεν την καταλαβαίνει ότι είναι εκεί γιατί δεν τον έχουν ξυπνήσει. Μου λένε ότι θα πρέπει να περάσουν 10, με 15 μέρες περίπου. Θα αξιολογήσουν οι γιατροί πότε θα τον ξυπνήσουν», είπε.

«Θα το ελαττώσουν σιγά-σιγά τα φάρμακα για να ξυπνήσει και να εξετάσουν ποια είναι η κατάσταση του και αν υπάρχουν βλάβες. Σε άλλο όροφο είναι και η γυναίκα του πρωθυπουργού και μάλιστα μου είπαν ότι το περιστατικό της ήταν πολύ σοβαρό. Η επέμβαση κιόλας έγινε βραδινές ώρες, που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη κρισιμότητα», ανέφερε ακόμα.