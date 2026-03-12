Η Bally’s Intralot, δεν «έδεσαν» οι ελιές του Σεΐχη, το μέρισμα της Bright Business Solution, η Papalekas Holdings, η τουρκική Kontek Construction και η νεοσύστατη εταιρεία του Υποστρατήγου

Η Bally’s Intralot

Στις 16 Μαρτίου αναμένεται να δημοσιοποιήσει η Bally’s Intralot το flash estimate για το 2025, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να τοποθετούν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας πάνω από τα 320 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στην περιοχή των 120 εκατ. ευρώ. Τα προκαταρκτικά αυτά στοιχεία αναμένεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα για την πορεία του ομίλου σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική συνεργασία της Bally’s με την Intralot αποκτά κεντρική σημασία, καθώς εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες στους τομείς του iGaming και των λοταριών τα επόμενα χρόνια. Μιλώντας προχθές στους αναλυτές, η διοίκηση της Bally’s υπογράμμισε ότι βλέπει στην Intralot μια πλατφόρμα ικανή να υποστηρίξει την επέκταση των online δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές, αξιοποιώντας τόσο την τεχνολογία όσο και τις συμβάσεις λοταριών που διαθέτει ο ελληνικός όμιλος σε διάφορες χώρες. Παράλληλα, η συναλλαγή με την Intralot είχε άμεσο αντίκτυπο και στον ισολογισμό της Bally’s. Τα έσοδα από τη συμφωνία χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του χρέους της εταιρείας στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026, οδηγώντας σε αποπληρωμή υποχρεώσεων ύψους περίπου 1,3 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου, ο οποίος εξακολουθεί να φέρει υψηλό συνολικό χρέος που υπερβαίνει τα 5,6 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Bally’s, η συνεργασία με την Intralot αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου από το 2026 και μετά, ιδίως στους τομείς των ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών και της τεχνολογίας λοταριών.

Η Bright Business Solution

Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το ποσό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Bright Business Solution, μετά από διόρθωση που πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας. Αρχικά, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στις 22 Ιανουαρίου 2026, βάσει πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της 30ής Δεκεμβρίου 2025, είχε γνωστοποιηθεί ότι η εταιρεία θα προχωρούσε σε διανομή μερίσματος ύψους 2.000 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Ωστόσο, με χθεσινή καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η οποία χαρακτηρίζεται ως ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος πρακτικού της 22ας Ιανουαρίου και γίνεται επίκληση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ής Δεκεμβρίου 2025, διορθώθηκε το ποσό της διανομής. Σύμφωνα με τη διορθωμένη απόφαση, εγκρίθηκε τελικά μέρισμα 11.000 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένου ότι η εταιρεία διαθέτει συνολικά 500 μετοχές, το ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται πλέον σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 1 εκατ. ευρώ που προέκυπτε από την αρχική ανακοίνωση. Η διόρθωση συνεπάγεται, συνεπώς, υπερπενταπλάσια αύξηση του συνολικού ποσού που θα λάβουν οι μέτοχοι σε σχέση με όσα είχαν αρχικά γνωστοποιηθεί.

Οι ελιές του Σεΐχη

Σημαντικές ζημιές κατέγραψε για το 2025 η εταιρεία Olivian Groves Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί το όχημα του Σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν για δραστηριοποίηση στον κλάδο του ελαιολάδου. Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας είναι η Μαρία Σάββα, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν οι Γιάννης Ρουμπάτης, Αχμέντ Νασρ Μοχάμεντ Αμπούζαϊντ και Σοφία Λάσκυ. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας –που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και πώληση ελαιολάδου– διαμορφώθηκε το 2025 σε περίπου 355 χιλιάδες ευρώ. Το επίπεδο αυτό δεν αποδείχθηκε επαρκές για να καλύψει το υψηλό λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα η εταιρεία να εμφανίσει ζημιές μετά από φόρους ύψους περίπου 1,49 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε νέα επιδείνωση του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέο», ο οποίος στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο άνω των 7,45 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού υπολοίπου περίπου 5,97 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2024. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε σε περίπου 9,38 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ακίνητα αξίας περίπου 5,28 εκατ. ευρώ, μηχανολογικός εξοπλισμός περίπου 825 χιλιάδων ευρώ, καθώς και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία –κυρίως ελαιώνες– αξίας περίπου 1,72 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του 2025 ανήλθαν σε περίπου 893 χιλιάδες ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 636 χιλιάδες ευρώ που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2024.

Η Papalekas Holdings

Σε αναδιάρθρωση της δομής χρηματοδότησής του προχωρά ο όμιλος Papalekas Holdings, υπό την ηγεσία του Βασίλη Παπαλέκα, στο πλαίσιο τροποποίησης και αναδιατύπωσης υφιστάμενων συμβάσεων ομολογιακών δανείων που είχαν συναφθεί το 2020. Η διαδικασία περιλαμβάνει την παροχή ειδικών εγκρίσεων από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου για την υπογραφή των τροποποιημένων συμβάσεων που αφορούν ομολογιακές εκδόσεις της Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων ΑΕ (Papalekas Holdings). Στο πλαίσιο αυτό, η συνδεδεμένη εταιρεία Vymarat ενέκρινε τη συμμετοχή της στην τροποποίηση δύο ομολογιακών δανείων της Papalekas Holdings. Το πρώτο αφορά ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας έως 55 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καλυφθεί από την κυπριακή εταιρεία VYP Group Ltd., με τη Vymarat να συμμετέχει ως διάδοχος για ποσό κεφαλαίου 343.750 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε η συμμετοχή της και στη διαδικασία τροποποίησης δεύτερου ομολογιακού δανείου, συνολικής αξίας έως 15 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και η Vyker ΑΕ, η οποία εδρεύει στην ίδια διεύθυνση στην Αθήνα. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τη χορήγηση ειδικής άδειας για την υπογραφή των ίδιων συμβάσεων τροποποίησης των ομολογιακών δανείων της Papalekas Holdings. Στην περίπτωση της Vyker, η συμμετοχή στο πρώτο δάνειο ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ. Παρόμοια διαδικασία ακολούθησε και η Vymon ΑΕ, της οποίας το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης τόσο για το ομολογιακό δάνειο των 55 εκατ. ευρώ όσο και για το δεύτερο δάνειο των 15 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο δάνειο η εταιρεία συμμετέχει ως διάδοχος για ποσό 2,75 εκατ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Vyfar ΑΕ, η οποία ενέκρινε επίσης τη συμμετοχή της στην τροποποίηση των ίδιων χρηματοδοτικών συμβάσεων της Papalekas Holdings, με τη συμμετοχή της στο ομολογιακό δάνειο των 55 εκατ. ευρώ να ανέρχεται σε 4,46 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Vypar ΑΕ έλαβε αντίστοιχη απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας συμμετοχής στις τροποποιήσεις των ίδιων δανειακών συμβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή της εταιρείας στο βασικό ομολογιακό δάνειο των 55 εκατ. ευρώ ανέρχεται σε 687.500 ευρώ.

Η Τσέτσικας Νικόλαος και Σια ΕΕ

Μετά την αναγκαστική αναστολή σύστασης νέων επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) κατά το τελευταίο δεκαήμερο, εξαιτίας των αλλαγών στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), η υπηρεσία επανήλθε χθες σε κανονική λειτουργία, οδηγώντας σε μαζική ανάρτηση νέων εταιρικών συστάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, καταχωρίστηκαν περισσότερες από 500 νέες εταιρείες όλων των νομικών μορφών. Ανάμεσα στις νεοσύστατες επιχειρήσεις ξεχώρισε η ίδρυση της εταιρείας «Τσέτσικας Νικόλαος και Σια ΕΕ». Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον πρώην Υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας Νίκο Τσέτσικα, ο οποίος επί σειρά ετών είχε διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δι.Δ.Α.Π.) της ΕΛ.ΑΣ. Η δραστηριότητα της νέας εταιρείας δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς κύριος σκοπός της θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του ιδρυτής της. Σύμφωνα με τα στοιχεία σύστασης, στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι ο Νικόλαος Τσέτσικας, ο οποίος είναι ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 96%, και ο Γιώργος Νικολέρης ως ετερόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 4%.

Η Kontek Construction

Παρουσία στην ελληνική αγορά αποκτά η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Kontek Construction, μέσω της ίδρυσης νέας εταιρείας με έδρα τη Γλυφάδα. Οι μέτοχοι της Kontek, Αρίφ Αντιγιαμάν και Χαλούκ Νάιμαν, προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας Kontek Investment and Construction Company ΙΚΕ, με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των ακινήτων και των επενδύσεων. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στην αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επενδύσεων και αξιοποίησης περιουσίας. Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται συναφείς δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη γης και τον τουρισμό, τομείς που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Kontek Investment and Construction Company ΙΚΕ ορίστηκε στα 3,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 35.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Σύμφωνα με το καταστατικό, το κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας. Ο Χαλούκ Νάιμαν εισέφερε 1.750.000 ευρώ και απέκτησε 17.500 εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν στο 50% της εταιρείας. Το ίδιο ποσό επένδυσε και ο Αρίφ Αντιγιαμάν, ο οποίος κατέχει επίσης 17.500 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 50%. Η Kontek Construction ιδρύθηκε το 1995 και εξελίχθηκε σταδιακά σε κατασκευαστική εταιρεία με διεθνή παρουσία, αναλαμβάνοντας μεγάλης κλίμακας έργα σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται σημαντικά έργα στη Μόσχα, αλλά και σε περιοχές της Σιβηρίας και της Βόρειας Αφρικής.