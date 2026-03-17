Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε η Bally’s Intralot το 2025, με βασικό καταλύτη την εξαγορά και ενοποίηση της Bally’s International Interactive (BII), η οποία ολοκληρώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα της συμφωνίας.

Ειδικότερα, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 520,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,5% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 184,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 41,2%, με περιθώριο 35,5%. Η ενσωμάτωση της BII συνέβαλε καθοριστικά στα μεγέθη, προσθέτοντας 169,7 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 68,1 εκατ. ευρώ στο EBITDA.

Σε επίπεδο pro forma, ο ενοποιημένος οργανισμός εμφανίζει έσοδα 1,086 δισ. ευρώ και EBITDA 430,8 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 39,7%, επίδοση που κινείται εντός των αρχικών εκτιμήσεων της διοίκησης.

Το 2025 χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως έτος στρατηγικού μετασχηματισμού, καθώς η εξαγορά ύψους 2,7 δισ. ευρώ ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του ομίλου στις ρυθμιζόμενες διαδικτυακές αγορές και διεύρυνε το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων B2C.

Ωστόσο, σε συγκρίσιμη βάση και εξαιρουμένης της BII, καταγράφεται υποχώρηση, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 8,7% και το EBITDA κατά 10,9%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε υψηλότερη βάση σύγκρισης το 2024.

Ο τομέας B2B παρέμεινε βασικός πυλώνας κερδοφορίας, συνεισφέροντας το 53,4% των εσόδων και το 50,6% του EBITDA. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά, με ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα να αντισταθμίζει τη μικρή υποχώρηση των εσόδων. Θετική ήταν η εικόνα και σε επιμέρους αγορές όπως η Αυστραλία, η Αργεντινή και η Κροατία.

Αντίστοιχα, ο τομέας B2C ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ενοποίηση της BII, καλύπτοντας το 46,6% των εσόδων και το 49,4% της λειτουργικής κερδοφορίας. Μικτές ήταν οι επιδόσεις στις επιμέρους αγορές, με την Αργεντινή να εμφανίζει βελτίωση, ενώ στην Τουρκία η μείωση εσόδων λόγω νομισματικών επιδράσεων και αλλαγών στο μοντέλο αμοιβής αντισταθμίστηκε εν μέρει από περιορισμό κόστους.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα για το 2026 στη βρετανική αγορά, όπου οι διαδικτυακές δραστηριότητες κατέγραψαν αύξηση εσόδων 11,1% στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα 95,7 εκατ. στερλίνες, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη δυναμική του ομίλου στις ώριμες αγορές.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 244,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται σε 3,4 φορές σε pro forma βάση.

Η διοίκηση προτίθεται να προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος περίπου 30 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διανομής προμερίσματος εντός του 2026, ανάλογα με την πορεία των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.