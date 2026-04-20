Τα έσοδα της Bally’s Intralot διαμορφώθηκαν στα 518 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,8%.

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη, η οποία αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική εξαγορά της Bally’s International Interactive κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 518 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,8% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 183,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 40,4%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 35,4%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του 2025 διαδραμάτισε η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive από την Intralot S.A. στις αρχές Οκτωβρίου, έναντι 2,7 δισ. ευρώ, μέσω συνδυασμού μετρητών και νέων μετοχών. Η συμφωνία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ομίλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ενσωμάτωση της δραστηριότητας της Bally’s International Interactive συνέβαλε με επιπλέον 167,1 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 67 εκατ. ευρώ στο EBITDA, με περιθώριο 40,1%.

Σε pro forma βάση, η ενοποιημένη επίδοση του οργανισμού για το σύνολο του έτους αποτυπώνει έσοδα 1,086 δισ. ευρώ και EBITDA 430,8 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 39,7%, επίπεδα που κινούνται εντός των αρχικών προβλέψεων της διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε 246,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρής μόχλευσης, σε pro forma βάση, να ανέρχεται στο 3,46 φορές.

Παράλληλα, στις 14 Απριλίου 2025, η θυγατρική του Ομίλου στον Καναδά, Intralot Canada Ltd., υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation για την παροχή υπηρεσιών Shared Services, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στη βορειοαμερικανική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Robeson Reeves, χαρακτήρισε το 2025 «έτος ορόσημο», τονίζοντας ότι η εξαγορά της Bally’s International Interactive μετασχημάτισε τον Όμιλο σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες iGaming και lottery διεθνώς. Όπως ανέφερε, τα ενοποιημένα pro forma έσοδα που προσεγγίζουν το 1,1 δισ. ευρώ και το EBITDA των 431 εκατ. ευρώ, με περιθώριο σχεδόν 40%, επιβεβαιώνουν τη δυναμική κερδοφορίας και την ποιότητα των δραστηριοτήτων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι υφιστάμενες δραστηριότητες συνέχισαν να αποδίδουν, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να ενισχύονται στα 158,5 εκατ. ευρώ, παρά τις συναλλαγματικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως υπογράμμισε, ο Όμιλος εισήλθε στο 2026 ενισχυμένος, με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, αυξημένη δημιουργία ταμειακών ροών και στρατηγική τοποθέτηση στους τομείς του online gaming, των λοταριών και του αθλητικού στοιχηματισμού.