Ο ΟΛΘ κατέγραψε το 2025 την ισχυρότερη οικονομική επίδοση στην ιστορία της, ανακοινώνοντας νέο ιστορικό υψηλό σε έσοδα, λειτουργική κερδοφορία και καθαρά κέρδη, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αυξημένη δραστηριότητα στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 107,4 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 100,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7%. Η ενίσχυση αυτή προήλθε κυρίως από την άνοδο των εσόδων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 11,3%, αποτυπώνοντας την αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και την ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες διακίνησης φορτίων μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έφθασε τις 617 χιλιάδες TEUs, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για τον οργανισμό. Αντίθετα, η διακίνηση στον συμβατικό τομέα υποχώρησε στους 2,8 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά 12,5%, εξέλιξη που η εταιρεία αποδίδει στις γενικότερες πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά συμβατικού φορτίου στα Βαλκάνια.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 48,2 εκατ. ευρώ από 42,6 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 13,1%, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό 44,9%, επίπεδο σημαντικά ανώτερο του ιστορικού μέσου όρου της εταιρείας. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7% και διαμορφώθηκαν στα 50,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 30,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% έναντι των 28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 3,06 ευρώ από 2,78 ευρώ το 2024.

Με βάση τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος 2,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, αυξημένου κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενισχύοντας περαιτέρω τη μερισματική απόδοση προς τους μετόχους και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πολιτική διανομών της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΟΛΘ συνεχίζει με επιταχυνόμενο ρυθμό την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού. Από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 2018 έως και το τέλος του 2025, οι συνολικές επενδύσεις έχουν υπερβεί τα 89,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025. Η εταιρεία προχωρά πλέον στη σημαντικότερη επένδυση της σύγχρονης ιστορίας της, την επέκταση του Προβλήτα 6, έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τη δυναμικότητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα. Με την ολοκλήρωσή του, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία, συμπεριλαμβανομένων ultra large container vessels χωρητικότητας έως 24.000 TEU.

Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι η επένδυση αυτή αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τη θέση του λιμένα Θεσσαλονίκης στον ευρωπαϊκό χάρτη logistics, μετατρέποντάς τον σε στρατηγική πύλη εμπορίου για τη Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ θα προσφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

