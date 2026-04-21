Η Euronext Athens και το βραχύβιο rebranding της ΕΧΑΕ, η CVC Capital Partners και η υπόθεση της «Squadra Fiore», η διαιτησία για το City of Dreams Mediterranean και η Bally’s Intralot

Το βραχύβιο rebranding της ΕΧΑΕ

Συνολικά 16 μήνες και 10 ημέρες «ζωής» είχε η νέα εταιρική ταυτότητα του ATHEXGROUP που προέκυψε από το rebranding που έκανε ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στα τέλη του 2024. Πρόκειται σίγουρα για ένα από τα πιο βραχύβια rebranding στην ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Βλέπετε από χθες το ATHEXGROUP μετονομάσθηκε σε Euronext Athens, οπότε όλα τα εταιρικά logos που χρησιμοποιούνταν από το ATHEXGROUP κατέληξαν στον «κάλαθο των αχρήστων». Συγκεκριμένα, η ATHEXGROUP έγινε πλέον Euronext Athens, η ATHEXCLEAR μετονομάσθηκε σε Euronext Clearing Athens και το ATHEXCSD σε Euronext Securities Athens. Βεβαίως για τον μικρό κύκλο ζωής του rebranding του ATHEXGROUP δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου και τον CEO της ΕΧΑΕ Γιάννο Κοντόπουλο, ο οποίος δεν μπορούσε να φαντασθεί στα τέλη του 2024 πως έξι μήνες μετά το Euronext θα έκανε δημόσια πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών και τελικά θα γινόταν ο βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ. Για αυτό που μπορεί κάποιος εκ των μετόχων του πρώην ATHEXGROUP και νυν Euronext Athens να «ψέξει» τον κ. Κοντόπουλο είναι πως δεν ενημέρωσε ποτέ αναλυτικά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για το πόσο κόστισε το rebranding του 2024. Ξέρουμε από τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 πως οι δαπάνες προβολής ήταν 584.000 ευρώ (547.000 ευρώ το 2025) και πως τα λοιπά έξοδα ήταν 591.000 ευρώ το 2024 (656.000 ευρώ το 2025), ωστόσο το ακριβές ποσό που έλαβε η βρετανική εταιρεία επικοινωνίας Yellow Jersey PR, η οποία έτρεξε το rebranding δεν αναφέρεται πουθενά. Το ενδιαφέρον είναι πως η Yellow Jersey PR έχει κάνει χρήση εξαίρεσης και δεν έχει συμπεριλάβει την κατάσταση αποτελεσμάτων, όπου κανονικά εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών στις οικονομικές καταστάσεις -2024-2025. Αυτό που δηλώνει είναι καθαρά κέρδη 48.250 λιρών το 2025 και 94.245 λιρών το 2024. Ελπίζουμε όταν έρθει η ώρα το Euronext να ενημερώσει αναλυτικά τους μετόχους του για το κόστος του rebranding του Euronext Athens και να μην ακολουθήσει την παρελθούσα «πρακτική Κοντόπουλου».

Η CVC και η περιπέτεια της «Squadra Fiore»

Η CVC Capital Partners βρίσκεται άθελά της στο επίκεντρο μιας σύνθετης και ιδιαίτερα ευαίσθητης υπόθεσης στην Ιταλία, η οποία σχετίζεται με παράνομες παρακολουθήσεις, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση εξουσίας, με τη συμμετοχή πρώην στελεχών μυστικών υπηρεσιών, επιχειρηματιών και ειδικών στην κυβερνοασφάλεια. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η λεγόμενη «Squadra Fiore», μια άτυπη αλλά καλά οργανωμένη ομάδα που φέρεται να απαρτίζεται από πρώην μέλη των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας. Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο αυτό προχωρούσε σε παράνομη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας πληροφοριακά δελτία (dossiers) και πραγματοποιώντας εκτεταμένες παρακολουθήσεις. Οι δραστηριότητές του εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραβιάσεων, που περιλαμβάνει παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ενώ εξετάζονται και σοβαρότερα αδικήματα, όπως απάτη και υπεξαίρεση. Η υπόθεση εξελίσσεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στις σχέσεις της ιταλικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας AISI με επιχειρηματικά συμφέροντα και ειδικότερα με τον επιχειρηματία Carmine Saladino, ιδρυτή του ομίλου Maticmind. Ο Saladino βρίσκεται υπό έρευνα για απάτη, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Maticmind φέρεται να έλαβε απευθείας αναθέσεις άνω των 39 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022–2024 για την προμήθεια εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, όπως συστήματα παρεμβολής επικοινωνιών, λογισμικά αναγνώρισης προσώπου και προηγμένα μέσα επιτήρησης. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της ίδιας της «Squadra Fiore». Στο μικροσκόπιο των ιταλικών αρχών βρίσκεται ο πρώην υποδιευθυντής του DIS, Giuseppe Del Deo, ο οποίος αποχώρησε τον Απρίλιο του 2025 και ερευνάται για υπεξαίρεση ποσού που εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγγελείς συνδέουν την υπόθεση με συμβάσεις προς την εταιρεία Sind, που δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομετρίας και της αναγνώρισης προσώπου, υπό τη διαχείριση του Enrico Fincati. Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και ο χάκερ Samuele Calamucci, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις παράνομης συλλογής πληροφοριών μέσω της εταιρείας Equalize. Η εμπλοκή της CVC Capital Partners προκύπτει έμμεσα μέσω της συμμετοχής της στη Maticmind. Από τον Αύγουστο του 2022 το επενδυτικό σχήμα είχε αποκτήσει μετοχική θέση στην εταιρεία, ενώ τον Μάρτιο του 2025 προχώρησε, σε συνεργασία με τη CDP Equity, στην εξαγορά του ποσοστού του Saladino μέσω της Mozart HoldCo. Σήμερα, η CVC ελέγχει περίπου το 82% της εταιρείας, με το υπόλοιπο 18% να ανήκει στην CDP Equity. Παρότι ο Carmine Saladino έχει αποχωρήσει εδώ και ένα χρόνο από τη διοίκηση και δεν διατηρεί πλέον επιχειρησιακό ρόλο, η σύνδεση της Maticmind με την υπό διερεύνηση υπόθεση δημιουργεί «πονοκεφάλους» για την CVC. Το επενδυτικό fund καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις μιας κρίσης που δεν προκάλεσε, αλλά η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη φήμη και τη δραστηριότητά του στην ιταλική αγορά.

Το City of Dreams Mediterranean

Συνεχίζεται η διαιτητική διαφορά μεταξύ της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - ΑVAX –Mediterranean City of Dreams και της κινεζικής ICR Cyprus Resort Development Co Ltd, με επίκεντρο την κατασκευή του εμβληματικού έργου City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό, ενός από τα μεγαλύτερα τουριστικά projects που έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο. Το συγκρότημα, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2023 από την Melco Resorts & Entertainment του επιχειρηματία Lawrence Ho, αποτελεί το μεγαλύτερο casino resort στην Ευρώπη σύμφωνα με την εταιρεία. Η επένδυση ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ και σηματοδότησε την είσοδο της Melco στην ευρωπαϊκή αγορά. Το θέρετρο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 14 ορόφων με περίπου 500 δωμάτια και σουίτες, καζίνο, χώρους εστίασης και λιανικής, πισίνες και συνεδριακές εγκαταστάσεις, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Παρά την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, η κατασκευαστική του φάση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης νομικής διαμάχης. Κατά τη χρήση του 2025, η κοινοπραξία που είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου συνέχισε τη διαδικασία διαιτησίας κατά της ICR μέσω του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (LCIA), διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζημιές που αποδίδει σε ελλείψεις στον σχεδιασμό και σε διαδοχικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Η κοινοπραξία επικαλείται επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση, που οδήγησαν σε αύξηση του κόστους, επιβαρυμένες από εξωγενείς παράγοντες όπως η ενεργειακή κρίση, η πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στις 26 Απριλίου 2025 κατατέθηκε το δικόγραφο των απαιτήσεων, με το ποσοτικοποιημένο ύψος τους να ανέρχεται σε 53,05 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η αποτίμηση πρόσθετων αξιώσεων. Από την πλευρά της, η κινεζική ICR υπέβαλε τον Αύγουστο του 2025 ανταγωγή ύψους περίπου 52 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ήδη καταβληθέν ποσό 31,5 εκατ. ευρώ από την κοινοπραξία, το οποίο καταβλήθηκε με ρητή επιφύλαξη, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες, όπως η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών. Η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, που είχε αρχικά οριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, μετατέθηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2027. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης και των τεχνικών συμβούλων των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - ΑVAX η πλειονότητα των αξιώσεων της κοινοπραξίας θεωρείται ότι έχει πιθανότητες ευδοκίμησης, αν και το τελικό αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Η Evoke και η Bally’s Intralot

Σε ώριμο στάδιο φαίνεται να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την πιθανή εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Robeson Reeves, να τη χαρακτηρίζει χθες μιλώντας στους αναλυτές ως μια «συναρπαστική ευκαιρία». Ο Reeves υπογράμμισε ότι η Bally’s Intralot διαθέτει ένα λειτουργικό μοντέλο υψηλής κερδοφορίας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια μεγαλύτερη επιχειρηματική πλατφόρμα όπως η Evoke. Η Bally’s Intralot βρίσκεται σε συζητήσεις με την Evoke για την υποβολή προσφοράς που αφορά το σύνολο του εκδοθέντος και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της, με τιμή τα 0,50 στερλίνες ανά μετοχή. Η πρόταση θα περιλαμβάνει συνδυασμό ανταλλαγής μετοχών, με δυνατότητα μερικής καταβολής σε μετρητά. Αναφερόμενος στη χρηματοοικονομική διάσταση, ο Robeson Reeves ξεκαθάρισε ότι κάθε κίνηση θα ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μείωσης της μόχλευσης και την προστασία των συμφερόντων μετόχων και ομολογιούχων. Όπως είπε, η υφιστάμενη κεφαλαιακή δομή δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο, καθώς αποτελεί βασικό άξονα της εταιρικής πολιτικής. Να σημειωθεί πως στο τέλος του 2025, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός της Bally’s Intralot διαμορφώθηκε σε 1,49 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρής μόχλευσης σε pro-forma βάση στο 3,46x.

Ενδικοφανή προσφυγή

Η Bally’s Intralot υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για το φορολογικό έτος 2024, διεκδικώντας την επιστροφή παρακρατούμενων φόρων αλλοδαπής ύψους 605 χιλιάδων ευρώ από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, επικαλούμενη τη σχετική νομολογία του Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 651/2020). Η προσφυγή απορρίφθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών στις 20 Φεβρουαρίου 2026, με την εταιρεία να κινεί ήδη διαδικασίες για την προσφυγή της ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η Bally’s Intralot έχει ήδη προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια για τα φορολογικά έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2023, μετά την απόρριψη αντίστοιχων ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Για τις εν λόγω χρήσεις, η εταιρεία διεκδικεί την επιστροφή παρακρατούμενων φόρων αλλοδαπής συνολικού ύψους 4,87 εκατ. ευρώ, επίσης βάσει της απόφασης 651/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Epsilon Net

Στην τρίτη κατά σειρά αναθεώρηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Epsilon Net προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Πλέον το πρόγραμμα stock options της θεσσαλονικιώτικης εταιρείας πληροφορικής επεκτείνεται χρονικά έως τις 23 Μαρτίου 2027, ενώ ο αριθμός των εναπομενόντων διαθέσιμων δικαιωμάτων ανέρχεται πλέον σε 191.950. Η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ορίζεται στα 0,60 ευρώ. Το πρόγραμμα, που είχε αρχικά θεσπιστεί τον Μάρτιο του 2022 με ορίζοντα διετίας και μέγιστο αριθμό 1.600.000 δικαιωμάτων, έχει διανύσει μακρά πορεία αναθεωρήσεων και ασκήσεων δικαιωμάτων. Τον Απρίλιο του 2022 ασκήθηκαν 600.000 δικαιώματα έναντι 360.000 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2025 ασκήθηκαν 602.550 δικαιώματα έναντι 361.530 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2026 ασκήθηκαν 205.500 δικαιώματα έναντι 123.300 ευρώ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι στελέχη της διοίκησης και προσωπικό τόσο της Epsilon Net όσο και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια όπως η θέση ευθύνης, η προϋπηρεσία και η επίτευξη στόχων, με στόχο την ευθυγράμμιση της απόδοσής τους με τη συνολική πορεία του ομίλου. Η άσκηση των εναπομενόντων δικαιωμάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2027, με προθεσμία υποβολής δηλώσεων έως τις 25 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, ενώ η λίστα των δικαιούχων θα οριστικοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 1η Φεβρουαρίου 2027.