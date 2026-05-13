Η ιαπωνική Dai Nippon Printing Co. (DNP) προχωρά σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την εξαγορά της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, προσφέροντας τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, σε μια κίνηση που αποτιμά την εταιρεία στα περίπου 364 εκατ. ευρώ και σηματοδοτεί μια σημαντική ανακατάταξη στον ευρωπαϊκό κλάδο των λύσεων ασφαλών πληρωμών και ταυτοποίησης.

Η AUSTRIACARD ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με την DNP, το οποίο καθορίζει το βασικό πλαίσιο της συναλλαγής και της μελλοντικής συνεργασίας των δύο πλευρών, ενώ καθοριστική θεωρείται η ανέκκλητη δέσμευση του βασικού μετόχου Νικόλαου Λύκου να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο του ποσοστού του, που αντιστοιχεί περίπου στο 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το προσφερόμενο τίμημα αντιπροσωπεύει premium της τάξης του 20%-24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, ενώ σε σύγκριση με τον μέσο σταθμισμένο όρο συναλλαγών στα χρηματιστήρια Βιέννης και Αθήνας το premium διαμορφώνεται μεταξύ 43% και 46%.

Η DNP, με έδρα το Τόκιο και ιστορία που ξεκινά από το 1876, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς και βιομηχανικούς ομίλους της Ιαπωνίας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις εκτυπώσεις και τις έξυπνες κάρτες έως τις λύσεις ασφαλείας πληροφοριών και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ο ιαπωνικός όμιλος έχει θέσει τις υπηρεσίες ασφαλούς ταυτοποίησης και διαχείρισης δεδομένων στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του, επιδιώκοντας περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του μέσω εξαγορών και συνεργασιών.

Η σχεδιαζόμενη συναλλαγή αναμένεται να συνδυάσει το διεθνές αποτύπωμα και τη χρηματοοικονομική ισχύ της DNP με την ισχυρή παρουσία της AUSTRIACARD στις λύσεις πληρωμών, τις εκτυπώσεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες ψηφιακής ταυτοποίησης στην Ευρώπη και διεθνώς. Παράλληλα, η DNP βλέπει σημαντικές συνέργειες με τη Laxton Group, που απέκτησε το 2025, η οποία δραστηριοποιείται στις λύσεις ταυτοποίησης για τον δημόσιο τομέα κυρίως στην Αφρική.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AUSTRIACARD, Εμμανουήλ Κόντος, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την DNP μπορεί να επιταχύνει τη διεθνή επέκταση και την ανάπτυξη των τεχνολογικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Λύκος έκανε λόγο για μια φυσική συνέχεια της ιστορικής διαδρομής της οικογένειας Λύκου, υπογραμμίζοντας ότι η DNP αποτελεί τον κατάλληλο στρατηγικό εταίρο λόγω κοινής κουλτούρας, τεχνογνωσίας και μακροπρόθεσμου επενδυτικού προσανατολισμού.

Η διοίκηση και το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD εμφανίζονται θετικά διακείμενα απέναντι στη δημόσια πρόταση και, υπό την προϋπόθεση εξέτασης του επίσημου πληροφοριακού δελτίου, προτίθενται να εισηγηθούν στους μετόχους την αποδοχή της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AUSTRIACARD δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε διανομή μερίσματος ή άλλης χρηματικής παροχής έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ήδη ανακοινωμένου μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Η επιτυχία της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση συγκέντρωσης ποσοστού αποδοχής τουλάχιστον 75%, καθώς και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρχές ανταγωνισμού και τις αρμόδιες αρχές για τις ξένες επενδύσεις. Εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα κλείσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.