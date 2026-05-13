Με ισχυρή υπερκάλυψη και αυξημένη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία βιβλίου προσφορών της Trastor, στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς για την άντληση νέων κεφαλαίων. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η ζήτηση έχει ήδη υπερκαλύψει κατά περίπου 1,5 φορά τον αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρονται, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, με βάση τις εντολές που έχουν συγκεντρωθεί έως σήμερα μέσω της διαδικασίας bookbuilding, η τιμή διάθεσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης του βιβλίου προσφορών και της τελικής έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς έχουν ήδη λάβει δεσμευτικές εντολές σε επίπεδα υψηλότερα από το σύνολο των προσφερόμενων νέων μετοχών στην εν λόγω τιμή, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της συναλλαγής τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.

Η τελική τιμή διάθεσης και το οριστικό μέγεθος της αύξησης κεφαλαίου θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής και θα ανακοινωθούν επισήμως από την εταιρεία. Η περίοδος του βιβλίου προσφορών για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 11 Μαΐου και ολοκληρώνεται σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στις 14:00 ώρα Ελλάδος, ενώ παράλληλα εξελίσσεται και η διεθνής προσφορά προς ειδικούς επενδυτές.

