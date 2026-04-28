Οι ενδιάμεσες καταστάσεις του ΟΠΑΠ και τα 46,08 εκατ. ευρώ GGR μέσα σε 35 ημέρες, η ΑΜΚ της Trastor, ο κλάδος logistics της Prodea περνάει στην Θριασεύς και το Ακτή Μύρινα

Οι ενδιάμεσες καταστάσεις του ΟΠΑΠ

Στην έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα 35 ημερών από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2026 προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, στα πλαίσια απόφασης για τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της περιόδου σε εκτελεστικά μέλη, ανώτερα στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν σε 46,08 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε περίπου 20,67 εκατ. ευρώ . Σημαντικό μέρος των εσόδων επιβαρύνθηκε από τις προμήθειες πρακτόρων, οι οποίες ανήλθαν σε 35,54 εκατ. ευρώ, καθώς και από λοιπά άμεσα κόστη ύψους 9,73 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα από μη παικτικές δραστηριότητες 4,74 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του εσόδου που σχετίζεται με την επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος για την περίοδο 2020–2030, το οποίο ανήλθε σε 23,21 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά των εξόδων, το κόστος μισθοδοσίας διαμορφώθηκε σε 8,45 εκατ. ευρώ, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης σε 6,34 εκατ. ευρώ και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα σε 11,79 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 3,64 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας το κόστος δανεισμού. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,41 δισ. ευρώ, με τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία να φτάνουν τα 611,9 εκατ. ευρώ και τα κυκλοφορούντα τα 801,9 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 146,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 1,27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 835,3 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμο δανεισμό και τα 81,98 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις .

Στα 14,4 εκατ. ευρώ bonus και αμοιβές

Στη βάση των αποτελεσμάτων αυτών η Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ αποφάσισε να διαθέσει μέρος των καθαρών κερδών της περιόδου 24 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026 σε διοίκηση, στελέχη και προσωπικό. Συνολικά, το ύψος των εγκεκριμένων bonus και μεταβλητών αμοιβών δύναται να φθάσει έως και τα 14,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καταβολή bonus έως 1,6 εκατ. ευρώ προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για την ανώτερη διοίκηση και το προσωπικό –από τη βαθμίδα «Director/Lead Expert» έως «Team Leader/Senior Specialist»– προβλέπεται διανομή έως 6,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αποφασίστηκε η χορήγηση πολυετών μεταβλητών αμοιβών, με ποσό έως 2,7 εκατ. ευρώ να κατευθύνεται στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έως 3,2 εκατ. ευρώ να διατίθεται σε έως 20 στελέχη της ανώτερης διοίκησης, πέραν των μελών του Δ.Σ.

Στη Θριασεύς ο κλάδος logistics της Prodea

Στη θυγατρική εταιρεία Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρεται ο κλάδος logistics της Prodea Investments, στο πλαίσιο της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση και απορρόφηση. Η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Prodea Investments, αναλαμβάνει το σύνολο της εισφερόμενης περιουσίας και των υποχρεώσεων του κλάδου, λειτουργώντας ως το βασικό όχημα συγκέντρωσης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων logistics του ομίλου. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της αποτίμησης, το συνολικό ενεργητικό του υπό απόσχιση κλάδου διαμορφώνεται σε περίπου 145,7 εκατ. ευρώ, με τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται σε 144,2 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 125,3 εκατ. ευρώ, ενώ συμμετοχές σε θυγατρικές και λοιπές εταιρείες αποτιμώνται σε περίπου 18,9 εκατ. ευρώ. Τα κυκλοφορούντα στοιχεία περιορίζονται σε περίπου 1,49 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα. Στο παθητικό, οι συνολικές υποχρεώσεις φθάνουν τα 107,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικό δανεισμό βραχυπρόθεσμης διάρκειας, ενώ τα υπόλοιπα σχετίζονται με εμπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις, καθώς και εγγυήσεις μισθώσεων. Η καθαρή θέση του κλάδου logistics διαμορφώνεται σε περίπου 38 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την καθαρή αξία της περιουσίας που μεταφέρεται στη θυγατρική.

Η ΑΜΚ της Trastor

Σε τροχιά υλοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση ή περιορισμό δικαιωμάτων προτίμησης εισέρχεται η Trastor ΑΕΕΑΠ, επιλέγοντας δομή συνδυασμένης προσφοράς (public offer & international private placement) με στόχο τη χρηματοδότηση ενός διευρυμένου pipeline επενδύσεων και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Η διάθεση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας accelerated book building για την εγχώρια αγορά και ταυτόχρονα μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας. Η συναλλαγή εντάσσεται σε στρατηγική αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής βάσης, με στόχο την αύξηση της ελεύθερης διασποράς σε επίπεδα άνω του 15%, τη βελτίωση της δευτερογενούς ρευστότητας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για πιθανή ένταξη σε ευρύτερους δείκτες. Ο βασικός μέτοχος, Τράπεζα Πειραιώς (98,6%), αναμένεται να λειτουργήσει ως cornerstone investor συμμετέχοντας με 50 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει τον δανεισμό της σε σχετικά χαμηλά και ελεγχόμενα επίπεδα (40%–45% της αξίας των ακινήτων της), ακόμη και μετά την άντληση νέων κεφαλαίων. Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσει συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους περίπου 568 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε ποιοτικά ακίνητα, όπως σύγχρονα γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους (logistics), με στόχο αποδόσεις γύρω στο 6,5%–7% και ετήσια αύξηση ενοικίων 3,5%–4%. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτιμάται σε 822,6 εκατ. ευρώ, με πολύ υψηλή πληρότητα (98%), ενώ οι μισθώσεις έχουν μέση διάρκεια πάνω από 6 χρόνια, γεγονός που εξασφαλίζει σταθερά έσοδα. Τα ετήσια έσοδα της Trastor ΑΕΕΑΠ από ενοίκια φτάνουν τα 49,7 εκατ. ευρώ.

Η Intracom Holdings

Συνεχίζεται η μακρά δικαστική διαμάχη που συνδέεται με παλαιές εταιρικές υποθέσεις της Intracom Holdings, καθώς χθες εξετάσθηκε στον Άρειο Πάγο αίτηση αναίρεσης για υπόθεση που αφορά διαφορές της Intracom Telecom. Η υπόθεση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύκλου δικαστικών εκκρεμοτήτων που ξεκινούν από τη δεκαετία του 2000 και σχετίζονται κυρίως με την εταιρεία Teledome και τις συγχωνεύσεις που δεν προχώρησαν μεταξύ Hellas Online, Unibrain και Teledome. Για τις υποθέσεις αυτές έχουν κατατεθεί κατά καιρούς αγωγές με υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν συνολικά τα 122 εκατ. ευρώ. Παρότι πολλές από αυτές τις διεκδικήσεις έχουν ήδη απορριφθεί από τα δικαστήρια, οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς συνεχίζονται με εφέσεις και νέες προσφυγές. Η Intracom Holdings εκτιμά ότι οι πιθανότητες να δικαιωθούν οι αντίδικοι είναι περιορισμένες και για τον λόγο αυτό έχει σχηματίσει σχετικά μικρή πρόβλεψη, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Το Ακτή Μύρινα

Σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης προχώρησε η εταιρεία Ακτή Μύρινα, που διαχειρίζεται το γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Λήμνο με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της να εγκρίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,89 εκατ. ευρώ μέσω καταβολής μετρητών. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 103.390 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 28 ευρώ εκάστης, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 7,89 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο, σε μετρητά και εισφορές σε είδος, και διαιρείται πλέον σε 281.710 μετοχές ίδιας ονομαστικής αξίας. Στο επενδυτικό σχήμα του Ακτή Μύρινα συμμετέχουν ισχυρά ονόματα από τον χώρο της ναυτιλίας και του επιχειρείν. Επικεφαλής είναι η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ συμμετέχουν μέλη της οικογένειας του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, καθώς και συγγενικά πρόσωπα του επιχειρηματία Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Τέλος, στο σχήμα συμμετέχει και ο λιβανέζικος όμιλος Γιάσμπεκ.