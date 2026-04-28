Οι ενδιάμεσες καταστάσεις του ΟΠΑΠ και τα 46,08 εκατ. ευρώ GGR μέσα σε 35 ημέρες, η ΑΜΚ της Trastor, ο κλάδος logistics της Prodea περνάει στην Θριασεύς και το Ακτή Μύρινα

Οι ενδιάμεσες καταστάσεις του ΟΠΑΠ

Στην έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα 35 ημερών από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2026 προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, στα πλαίσια απόφασης για τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της περιόδου σε εκτελεστικά μέλη, ανώτερα στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν σε 46,08 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε περίπου 20,67 εκατ. ευρώ . Σημαντικό μέρος των εσόδων επιβαρύνθηκε από τις προμήθειες πρακτόρων, οι οποίες ανήλθαν σε 35,54 εκατ. ευρώ, καθώς και από λοιπά άμεσα κόστη ύψους 9,73 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα από μη παικτικές δραστηριότητες 4,74 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του εσόδου που σχετίζεται με την επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος για την περίοδο 2020–2030, το οποίο ανήλθε σε 23,21 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά των εξόδων, το κόστος μισθοδοσίας διαμορφώθηκε σε 8,45 εκατ. ευρώ, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης σε 6,34 εκατ. ευρώ και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα σε 11,79 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 3,64 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας το κόστος δανεισμού. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,41 δισ. ευρώ, με τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία να φτάνουν τα 611,9 εκατ. ευρώ και τα κυκλοφορούντα τα 801,9 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 146,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 1,27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 835,3 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμο δανεισμό και τα 81,98 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις .

Στα 14,4 εκατ. ευρώ bonus και αμοιβές

Στη βάση των αποτελεσμάτων αυτών η Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ αποφάσισε να διαθέσει μέρος των καθαρών κερδών της περιόδου 24 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026 σε διοίκηση, στελέχη και προσωπικό. Συνολικά, το ύψος των εγκεκριμένων bonus και μεταβλητών αμοιβών δύναται να φθάσει έως και τα 14,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καταβολή bonus έως 1,6 εκατ. ευρώ προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για την ανώτερη διοίκηση και το προσωπικό –από τη βαθμίδα «Director/Lead Expert» έως «Team Leader/Senior Specialist»– προβλέπεται διανομή έως 6,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αποφασίστηκε η χορήγηση πολυετών μεταβλητών αμοιβών, με ποσό έως 2,7 εκατ. ευρώ να κατευθύνεται στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έως 3,2 εκατ. ευρώ να διατίθεται σε έως 20 στελέχη της ανώτερης διοίκησης, πέραν των μελών του Δ.Σ.

Στη Θριασεύς ο κλάδος logistics της Prodea

Στη θυγατρική εταιρεία Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρεται ο κλάδος logistics της Prodea Investments, στο πλαίσιο της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση και απορρόφηση. Η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Prodea Investments, αναλαμβάνει το σύνολο της εισφερόμενης περιουσίας και των υποχρεώσεων του κλάδου, λειτουργώντας ως το βασικό όχημα συγκέντρωσης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων logistics του ομίλου. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της αποτίμησης, το συνολικό ενεργητικό του υπό απόσχιση κλάδου διαμορφώνεται σε περίπου 145,7 εκατ. ευρώ, με τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται σε 144,2 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 125,3 εκατ. ευρώ, ενώ συμμετοχές σε θυγατρικές και λοιπές εταιρείες αποτιμώνται σε περίπου 18,9 εκατ. ευρώ. Τα κυκλοφορούντα στοιχεία περιορίζονται σε περίπου 1,49 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα. Στο παθητικό, οι συνολικές υποχρεώσεις φθάνουν τα 107,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικό δανεισμό βραχυπρόθεσμης διάρκειας, ενώ τα υπόλοιπα σχετίζονται με εμπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις, καθώς και εγγυήσεις μισθώσεων. Η καθαρή θέση του κλάδου logistics διαμορφώνεται σε περίπου 38 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την καθαρή αξία της περιουσίας που μεταφέρεται στη θυγατρική.

Η ΑΜΚ της Trastor

Σε τροχιά υλοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση ή περιορισμό δικαιωμάτων προτίμησης εισέρχεται η Trastor ΑΕΕΑΠ, επιλέγοντας δομή συνδυασμένης προσφοράς (public offer & international private placement) με στόχο τη χρηματοδότηση ενός διευρυμένου pipeline επενδύσεων και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Η διάθεση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας accelerated book building για την εγχώρια αγορά και ταυτόχρονα μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας. Η συναλλαγή εντάσσεται σε στρατηγική αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής βάσης, με στόχο την αύξηση της ελεύθερης διασποράς σε επίπεδα άνω του 15%, τη βελτίωση της δευτερογενούς ρευστότητας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για πιθανή ένταξη σε ευρύτερους δείκτες. Ο βασικός μέτοχος, Τράπεζα Πειραιώς (98,6%), αναμένεται να λειτουργήσει ως cornerstone investor συμμετέχοντας με 50 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει τον δανεισμό της σε σχετικά χαμηλά και ελεγχόμενα επίπεδα (40%–45% της αξίας των ακινήτων της), ακόμη και μετά την άντληση νέων κεφαλαίων. Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσει συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους περίπου 568 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε ποιοτικά ακίνητα, όπως σύγχρονα γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους (logistics), με στόχο αποδόσεις γύρω στο 6,5%–7% και ετήσια αύξηση ενοικίων 3,5%–4%. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτιμάται σε 822,6 εκατ. ευρώ, με πολύ υψηλή πληρότητα (98%), ενώ οι μισθώσεις έχουν μέση διάρκεια πάνω από 6 χρόνια, γεγονός που εξασφαλίζει σταθερά έσοδα. Τα ετήσια έσοδα της Trastor ΑΕΕΑΠ από ενοίκια φτάνουν τα 49,7 εκατ. ευρώ.

Η Intracom Holdings

Συνεχίζεται η μακρά δικαστική διαμάχη που συνδέεται με παλαιές εταιρικές υποθέσεις της Intracom Holdings, καθώς χθες εξετάσθηκε στον Άρειο Πάγο αίτηση αναίρεσης για υπόθεση που αφορά διαφορές της Intracom Telecom. Η υπόθεση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύκλου δικαστικών εκκρεμοτήτων που ξεκινούν από τη δεκαετία του 2000 και σχετίζονται κυρίως με την εταιρεία Teledome και τις συγχωνεύσεις που δεν προχώρησαν μεταξύ Hellas Online, Unibrain και Teledome. Για τις υποθέσεις αυτές έχουν κατατεθεί κατά καιρούς αγωγές με υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν συνολικά τα 122 εκατ. ευρώ. Παρότι πολλές από αυτές τις διεκδικήσεις έχουν ήδη απορριφθεί από τα δικαστήρια, οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς συνεχίζονται με εφέσεις και νέες προσφυγές. Η Intracom Holdings εκτιμά ότι οι πιθανότητες να δικαιωθούν οι αντίδικοι είναι περιορισμένες και για τον λόγο αυτό έχει σχηματίσει σχετικά μικρή πρόβλεψη, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Το Ακτή Μύρινα

Σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης προχώρησε η εταιρεία Ακτή Μύρινα, που διαχειρίζεται το γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Λήμνο με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της να εγκρίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,89 εκατ. ευρώ μέσω καταβολής μετρητών. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 103.390 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 28 ευρώ εκάστης, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 7,89 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο, σε μετρητά και εισφορές σε είδος, και διαιρείται πλέον σε 281.710 μετοχές ίδιας ονομαστικής αξίας. Στο επενδυτικό σχήμα του Ακτή Μύρινα συμμετέχουν ισχυρά ονόματα από τον χώρο της ναυτιλίας και του επιχειρείν. Επικεφαλής είναι η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ συμμετέχουν μέλη της οικογένειας του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, καθώς και συγγενικά πρόσωπα του επιχειρηματία Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Τέλος, στο σχήμα συμμετέχει και ο λιβανέζικος όμιλος Γιάσμπεκ.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Τον Μάιο το κόμμα Τσίπρα - Την Πρωτομαγιά δημοσιοποιείται το Μανιφέστο

Τον Μάιο το κόμμα Τσίπρα - Την Πρωτομαγιά δημοσιοποιείται το Μανιφέστο

Ποιες αλλαγές έρχονται στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Ποιες αλλαγές έρχονται στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Αγώνας δρόμου για τις αιτήσεις

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Αγώνας δρόμου για τις αιτήσεις

Τελευταία ευκαιρία για το fuel pass 2026

Τελευταία ευκαιρία για το fuel pass 2026

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σύντομη φθινοπωρινή παρένθεση - O καιρός την Πρωτομαγιά

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σύντομη φθινοπωρινή παρένθεση - O καιρός την Πρωτομαγιά

Υπάρχει τρόπος να συνδυάζεις δουλειά και χαλάρωση χωρίς συμβιβασμούς;

Υπάρχει τρόπος να συνδυάζεις δουλειά και χαλάρωση χωρίς συμβιβασμούς;

Εξερεύνηση, παιχνίδι και μάθηση σε έναν μαγικό, τρισδιάστατο, ψηφιακό κόσμο

Εξερεύνηση, παιχνίδι και μάθηση σε έναν μαγικό, τρισδιάστατο, ψηφιακό κόσμο

Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους

Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους

Στοίχημα: Ο Πλήρης Οδηγός για όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν ξεκινήσεις

Στοίχημα: Ο Πλήρης Οδηγός για όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν ξεκινήσεις

Fuel Pass 2026: Πώς να πάρεις το μέγιστο ποσό και extra 40€ καύσιμα

Fuel Pass 2026: Πώς να πάρεις το μέγιστο ποσό και extra 40€ καύσιμα

Ντεκαφεϊνέ: Είναι περισσότερο ή λιγότερο υγιεινός από τον κανονικό καφέ;

Ντεκαφεϊνέ: Είναι περισσότερο ή λιγότερο υγιεινός από τον κανονικό καφέ;

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Η δήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας της και την επέμβαση στον Ευαγγελισμό

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Η δήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας της και την επέμβαση στον Ευαγγελισμό

Το τσάι που μειώνει το πρήξιμο και βοηθά στη διαχείριση του σακχάρου

Το τσάι που μειώνει το πρήξιμο και βοηθά στη διαχείριση του σακχάρου

Γιατί κάποιοι άνθρωποι διατηρούν «νέο» εγκέφαλο ακόμα και στα 80

Γιατί κάποιοι άνθρωποι διατηρούν «νέο» εγκέφαλο ακόμα και στα 80

ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή

ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή

Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία

Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία

Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»

Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»

Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη

Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη

Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός

Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση

Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση

Αυξάνονται οι τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου

Αυξάνονται οι τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου

Με 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης η ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ

Με 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης η ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με blocking minority του Δημοσίου και το CVC, η Alea Holdings, η Μηλιώνη 5, οι μέτοχοι της Κρι Κρι και μια νέα πλαφόρμα για τους influencers

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με blocking minority του Δημοσίου και το CVC, η Alea Holdings, η Μηλιώνη 5, οι μέτοχοι της Κρι Κρι και μια νέα πλαφόρμα για τους influencers

Αύξηση κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ - Θα συμμετάσχει το Δημόσιο

Αύξηση κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ - Θα συμμετάσχει το Δημόσιο

Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

Λιγότερες κλίνες στο ΕΣΥ σε σχέση με το 2024 - Πού έγιναν οι περισσότερες νοσηλείες

Λιγότερες κλίνες στο ΕΣΥ σε σχέση με το 2024 - Πού έγιναν οι περισσότερες νοσηλείες

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα

Ποια είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Μαΐου

Ποια είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Μαΐου

Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”

Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”

