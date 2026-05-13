Καταδίκη Στέφανου Χίου για το πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη από το νεκροτομείο αλλά και για συκοφαντικά δημοσιεύματα σχετικά με εμπλοκή πρώην κυβερνητικών στελεχών στην υπόθεση Λιγνάδη

Τα ομοφοβικά δημοσιεύματα στην εφημερίδα «Μακελειό», στα οποία εμφανίζονταν να συνδέονται με την υπόθεση Λιγνάδη, πρώην στελέχη της κυβέρνησης αλλά και το υβριστικό πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη, λίγο μετά τη δολοφονία του, έγιναν αιτία να καταδικαστεί ο Στέφανος Χίος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας σε ποινές φυλάκισης 25 και 14 μηνών.

Σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας «Μακελειό» είχαν καταθέσει μηνύσεις τόσο η Ντόρα Μπακογιάννη όπως και η κόρη της, Αλεξία, όσο και οι Αλέξης Πατέλης, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού έως το 2024 και ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ζητώντας την ποινική του δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση και περιύβριση νεκρού.

Ντόρα Μπακογιάννη: Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία

Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε πως προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, μετά το απαράδεκτο, όπως το χαρακτήρισε, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τον Ιούλιο του 2022, στο οποίο απεικονιζόταν ο Παύλος Μπακογιάννης, μετά τη δολοφονία του από τη 17Ν, μέσα στο χώρο του νεκροτομείου, υποστηρίζοντας πως η εκτέλεσή του δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια αλλά συμβόλαιο θανάτου. Η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε ψευδές και ανυπόστατο το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, το οποίο αποτελεί από την αρχή μέχρι το τέλος διαστρέβλωση της πραγματικότητας , συμπληρώνοντας πάντως πως αυτό που κυρίως την οδήγησε στην υποβολή της μήνυσης ήταν η δημοσίευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας του Παύλου Μπακογιάννη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. «Αυτό ήταν κόκκινη γραμμή για μένα. Ξεπέρασε κάθε όριο. Τέτοιου τύπου δημοσιεύματα δεν είναι δημοσιογραφία», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η κατάθεση της Αλεξίας Μπακογιάννη η οποία στηλίτευσε το εν λόγω πρωτοσέλιδο που, όπως είπε, αποτελεί, προσβολή στη μνήμη του δολοφονημένου πατέρα της.

Σύνδεση ομοφυλοφιλίας με πράξεις βιασμού

Οι Αλέξης Πατέλης και Νικόλας Γιατρομανωλάκης αναφερόμενοι σε άλλο δημοσίευμα της εφημερίδας που επιχείρησε τον Ιούλιο του 2022 να τους συνδέσει με την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, με ομοφοβικό και ρατσιστικό τρόπο, εξισώνοντας την ομοφυλοφιλία με πράξεις βιασμών σε βάρος ανηλίκων. «Πρόκειται για μία ρητορική μίσους που τρέφει τα εγκλήματα ομοφοβικής βίας και αποτελεί ευθεία απειλή όχι μόνο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων αλλά και κατά της κοινωνίας μας συνολικά», υπογράμμισαν.

Οι ποινές

Ο Στέφανος Χίος ο οποίος δεν εμφανίστηκε για να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου κρίθηκε ένοχος και για τα δύο δημοσιεύματα καθώς το δικαστήριο πως αυτός ήταν ο de facto διαχειριστής και της ενημερωτικής ιστοσελίδας «Μακελειό» καταδικάζοντας τον σε φυλάκιση 25 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, στη μία υπόθεση και 14 μηνών, στη δεύτερη . Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα δύο διευθυντικά στελέχη της εφημερίδας και ο φερόμενος ως συντάκτης του δημοσιεύματος σε ποινές 20 και 14 μηνών που επίσης απουσίαζαν από τη δίκη αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Το δικαστήριο έδωσε τη δυνατότητα ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση και των τριών κατηγορουμένων.